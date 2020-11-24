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На Кубани за пять лет построили 50 новых школ

24 ноября 2020, 12:50  •  97 • Аналитика
Полностью решить проблему нехватки школ к 2025 году – такую задачу поставили перед собой власти Краснодарского края. Разработать соответствующую программу поручил глава региона Вениамин Кондратьев.
Парадокс: дефицит школ в Краснодарском крае возник не от бедности, а совсем наоборот – слишком уж богато живёт регион. По комфортности проживания и ведения бизнеса Кубань стабильно занимает верхние строчки общероссийского рейтинга. Как результат – мощная миграция, ежегодно численность жителей края увеличивается на 20–30 тыс. человек. Мягкий климат, экономическая стабильность, социальная помощь за счёт бюджета, доступные цены на жильё – и вот уже идёт вверх рождаемость. Однако на выходе получается проблема – новые детские сады и школы не поспевают за положительным ростом демографии. Конечно, место за партой получают все. Но всё же современное образование – явно не тот случай, когда стоит вспоминать поговорку «В тесноте, да не в обиде».
Строишь дом – построй школу
– За пять лет мы построили в регионе 50 новых школ. Чтобы закрыть потребность полностью, нужно строить ещё больше. Число школьников ежегодно увеличивается почти на 20 тыс. человек, – написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
Обсуждение проблемы продолжилось в ходе специального совещания. Итогом его стало стратегическое решение о разработке пятилетней программы по строительству школ. Цель – полностью закрыть потребность муниципалитетов в школах с учётом ежегодного прироста населения в регионе.
– Мы создадим программу по обеспеченности школами всех муниципалитетов на пять лет и утвердим в Законодательном собрании края. По этой программе каждый глава должен знать, когда и где у него в районе будет построена школа, – отметил Вениамин Кондратьев. – До января должны быть подготовлены конкретные предложения с участками под образовательные учреждения.
Как оказалось, самый большой дефицит школ сегодня в краевом центре, который в последние годы активно застраивается. Только в Музыкальном микрорайоне Краснодара согласно градостроительным нормам нужно создать больше 12 тыс. школьных мест. Однако в микрорайоне пока нет ни одной школы. Впрочем, после того как внимание на проблему обратил губернатор, городские власти решили обратиться в суд, чтобы вернуть два земельных участка в муниципальную собственность. Таким образом, на улице Российской появится школа.
Ещё один микрорайон, Школьный, по словам Вениамина Кондратьева, вовсе не соответствует своему названию. Здесь действует всего одна школа № 100, которая переполнена в 4 раза. Непростая ситуация и во многих других муниципалитетах. Только за прошедший год количество детей, учащихся во вторую смену, увеличилось в 35 районах края. Корень проблемы во многом кроется в точечной жилищной застройке, которую по-прежнему допускают главы территорий. Поэтому, по словам Вениамина Кондратьева, со следующего года в крае существенно ужесточатся градостроительные нормы. Если в радиусе 500 метров от жилого комплекса не будет школ и детских садов, застройщик не получит разрешение на строительство, а также разрешение на ввод в эксплуатацию.
Тем временем строительство школ продолжается – до конца года завершится строительство последних 9. Всего в этом году в Краснодаре будет построено четыре школы на 3,6 тыс. мест, по одной школе в Анапе, Армавире, Геленджике, Сочи, Новороссийске, Кореновске, Тимашёвске, Каневской и в хуторе Новоукраинском Крымского района. Также планируется завершить строительство девяти детских садов и шести пристроек к ним на 2, 4 тыс. мест.
Задача строить не менее 10 школ каждый год не снимается. По-другому мы проблему с дефицитом мест не разошьём. В целом строительство школ, детсадов, объектов здравоохранения остаётся на особом контроле. Это защищённая строка в бюджете, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Роботы и беспилотники
Не менее активно развивается в крае система дополнительного образования. Два года назад, в декабре 2018 года, в Краснодаре открылся детский технопарк «Кванториум». Посещать «Кванториум» совершенно бесплатно может любой школьник в возрасте от 10 до 17 лет. Под руководством преподавателей они осваивают перспективные знания – проектирование беспилотных летательных аппаратов, сборку и программирование роботов, биотехнологии, применение новых источников энергии, технический английский и т.д.
«Это знаковое событие, создаются условия для ускоренного технического развития школьников. В технопарке будут заниматься более тысячи ребят», – отмечал тогда Вениамин Кондратьев. В конце октября в Новороссийске открылся второй по счёту «Кванториум». Только на его техническое оснащение из федерального и регионального бюджетов в региональный проект "Успех каждого ребенка" было выделено 73 млн рублей. В новом «Кванториуме» есть даже симулятор управления самолётом.
Сегодня в Краснодарском крае работают два стационарных и четыре мобильных "Кванториума". Со следующего года технопарки будут открываться на базе школ. Зачем столько? Технопарки не только позволяют открывать юные таланты, но и помогают школьникам выбрать будущую профессию. Больше интересует творчество или рабочая специальность? Тоже не проблема – в следующем году в кубанских школах начнётся внедрение программы профессионального обучения. Причём не по меркам советских учебно-производственных комбинатов, а по стандартам WorldSkills – международной ассоциации, проводящей крупнейшую в мире Олимпиаду рабочих рук. Центрами компетенций WorldSkills в Краснодарском крае уже стали 27 колледжей и техникумов в 17 муниципалитетах. В нынешнем году молодые профессио­налы Кубани выиграли 15 наград национального чемпионата WorldSkills Russia, завоевав медали в направлениях «сухое строительство и штукатурные работы», «эстетическая косметология» и «технологии композитов».
«Качество образования за время пандемии не пострадало»
Вынужденный переход весной на дистанционное обучение вызвал немало проблем во многих регионах страны. Учителя «зашивались», пытаясь наладить конференцию в Zoom, школьники с трудом привыкали к новому формату занятий, а их родители тревожились, смогут ли дети усвоить хоть что-то. Совсем иначе вышло на Кубани.
Ещё во время весенних каникул, понимая, что из-за роста заболеваемости может произойти переход на дистанционное обучение, мы при поддержке губернатора разработали проект «Телешкола Кубани», – говорит министр образования Краснодарского края Елена Воробьёва. – В рамках проекта было отснято 299 уроков, включая консультации по ЕГЭ. Над проектом вместе с нами работала команда в 70 человек, учителя впервые давали на 5-миллионную Кубань открытые видеоуроки. Педагоги очень волновались, но справились. На августовском педсовете мы проанализировали, нанёс ли дистанционный формат урон образованию. Выяснилось, что показатели качества образования в регионе не пострадали, они сопоставимы с результатами за последние три года.
Телеуроки, адресованные учащимся с 1-го по 11-й класс, ежедневно транслировались на региональном канале. Согласно замерам аудитории их регулярно смотрели порядка 90% школьников. Впоследствии эфиры повторялись в записи, а также выкладывались в интернет. Позже Министерство просвещения России также запустило свои образовательные проекты, таким образом у школьников появилось больше возможностей для учёбы на удалёнке.
Как отмечает Елена Воробьёва, успех проекта обеспечила его качественная организация. Для того чтобы педагоги в возрасте смогли быстро разобраться с современными технологиями, на помощь им пришли «цифровые волонтёры» из числа студентов педвузов. Также учителей обучили работе перед камерой. В итоге участники «Телешколы» предложили не завершать проект и создать на его основе образовательный цикл.
Свету ли провалиться или гей-параду не быть?
Анна Минькова, вице-губернатор Краснодарского края
– Доступность и качество образования – это безусловный приоритет. Сейчас для нас важно создать в крае единое образовательное пространство. Главная задача – дать возможность каждому ученику, где бы он ни жил, получить достойное образование. Не должно быть разрыва между городской и сельской школой. Для этого мы решаем кадровый вопрос на селе. По программе «Земский учитель» край уже привлёк 103 учителя в сельские территории. Программа будет продолжена.

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