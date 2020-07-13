На Кубани едущих к морю туристов ждут новые дороги

Возобновление международного авиасообщения начнется 15 июля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Однако полное восстановление выездного туризма остаётся под вопросом. В этой связи туроператоры отмечают ажиотажный спрос на курорты Краснодарского края, начавшие в середине июня вновь принимать гостей. В отсутствие авиабилетов многие устремляются к здравницам Анапы, Сочи, Новороссийска и Ейска на личном транспорте. Учитывая это, власти Краснодарского края подготовили для автотуристов сюрприз, заранее завершив дорожный ремонт.

«Второй год подряд Краснодарский край досрочно реализует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги, – записал 7 июля в своём Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. – В этот раз все планируемые работы в трёх агломерациях – Краснодаре, Сочи и Новороссийске – завершены на четыре месяца раньше». Всего отремонтировано порядка 180 километров дорог. При этом речь идёт именно об агломерациях, а не о городах как таковых. В результате обновлённые дороги также получили соседние с ними посёлки и станицы. Всего в Большом Сочи отремонтировали 85 объектов общей протяжённостью 73,5 километра, а в Новороссийске и окрестностях, куда за солнцем и знаменитым вином едут со всех концов страны, починили 33,2 километра дорог. Помимо ремонта дорожного полотна строители поменяли бордюрный камень и тротуары, обустроили пешеходные переходы, установили светофоры и знаки, нанесли новую разметку. Общий бюджет программы составил 3,38 млрд рублей. В итоге на календаре только середина июля, а кубанские дорожники начинают вести работы уже в счёт 2021 года.

Объезды и обходы

Дорожная проблема всё ещё остаётся актуальной для всей России. Любой водитель замечал: качество дорог от региона к региону может разниться кардинально.

Краснодарский край в последние годы является одним из лидеров дорожного строительства. В 2019 году сразу четыре города края – Геленджик, Анапа, Сочи и Армавир – вошли в топ-10 всероссийского рейтинга качества дорог, составленного порталом Domofond.ru. Также Кубань оказалась и в десятке лучших по объёму отремонтированных дорог.

– Важную роль сыграло то, что деньги по нацпроекту теперь распределяются и доводятся раньше. Это позволяет работать быстрее и качественнее, – поясняет Вениамин Кондратьев. – Также досрочное выполнение нацпроекта стало возможным благодаря установленному проектному управлению, в основе которого лежит персональная ответственность, достижение конкретных результатов и жёсткий контроль за расходованием средств.

Сделать проверку качества выполнения дорожных работ обязательной нормой, закрепив эту ответственность на законодательном уровне за руководителями муниципалитетов, губернатор Кубани распорядился ещё в прошлом году. Судя по всему, опыт пошёл на пользу – не перенять ли его и другим регионам? Принял построенную дорогу, а она через сезон пошла ямами? Будь добр, ответь. Тем более что деньги в дорожное строительство вкладываются, как правило, большие, отчего за ними нужен глаз да глаз.

На Кубани за последние пять лет финансирование одних лишь муниципальных дорог выросло почти в 5 раз – если в 2015 году районы получали 2 млрд рублей субсидий, то в 2020-м – 8,3 млрд рублей. А в целом объём краевого дорожного фонда увеличился за пятилетку втрое, составляя нынче 37,9 млрд рублей.

С 2015 года в городах и районах Кубани отремонтировано почти 2,5 тыс. километров улично-дорожной сети, хотя о полном решении дорожной проблемы говорить пока рано. Мало того, что богатый Краснодарский край сам входит в первую тройку регионов по количеству автомобилей на душу населения, сюда ежегодно приезжают и миллионы туристов «на колёсах». Как результат – имеющаяся дорожная сеть не справляется с трафиком.

Потому сегодня в крае идёт целый ряд амбициозных проектов в области дорожного строительства. Одним из самых значимых эксперты называют строительство объезда Тимашёвска. 15 километров дороги первой категории с четырьмя полосами движения Тимашёвск – ст. Полтавская позволят снять проблему образования пробок, вызванных железнодорожным переездом, и снизить транспортную нагрузку на город, появившуюся после открытия Крымского моста. «Объезд Тимашёвска жители ждут давно. Осенью должны начать строительство. Этот вопрос мой заместитель и глава района держат на контроле», – отмечал Вениамин Кондратьев.

Не менее масштабный проект – строительство обхода Ленинградской. Новая четырёхполосная дорога вокруг населённого пункта появится на трассе между станицами Стародеревянковской, Ленинградской и Кисляковской. Шоссе длиной 19,5 километра поможет транспортному потоку, направляющемуся с трассы М-4 «Дон» на магистраль Краснодар – Ейск, двигаться в обход станицы Ленинградской. Открыть его планируется к 2021 году. Также реконструкция ждёт и трассу Краснодар – Ейск, популярную у курортников. Работы здесь уже ведутся, их окончание намечено на 2023 год. Протяжённость реконструируемого участка составляет 23 километра, стоимость проекта – 11,1 млрд рублей.

Продолжается и строительство дублёра Яблоновского моста в Краснодаре. Его решено сдать раньше срока – в 2024 году, а в не в 2025-м.