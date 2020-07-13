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На Кубани едущих к морю туристов ждут новые дороги

13 июля 2020, 09:00  •  23 • Аналитика
Возобновление международного авиасообщения начнется 15 июля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Однако полное восстановление выездного туризма остаётся под вопросом. В этой связи туроператоры отмечают ажиотажный спрос на курорты Краснодарского края, начавшие в середине июня вновь принимать гостей. В отсутствие авиабилетов многие устремляются к здравницам Анапы, Сочи, Новороссийска и Ейска на личном транспорте. Учитывая это, власти Краснодарского края подготовили для автотуристов сюрприз, заранее завершив дорожный ремонт.
«Второй год подряд Краснодарский край досрочно реализует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги, – записал 7 июля в своём Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. – В этот раз все планируемые работы в трёх агломерациях – Краснодаре, Сочи и Новороссийске – завершены на четыре месяца раньше». Всего отремонтировано порядка 180 километров дорог. При этом речь идёт именно об агломерациях, а не о городах как таковых. В результате обновлённые дороги также получили соседние с ними посёлки и станицы. Всего в Большом Сочи отремонтировали 85 объектов общей протяжённостью 73,5 километра, а в Новороссийске и окрестностях, куда за солнцем и знаменитым вином едут со всех концов страны, починили 33,2 километра дорог. Помимо ремонта дорожного полотна строители поменяли бордюрный камень и тротуары, обустроили пешеходные переходы, установили светофоры и знаки, нанесли новую разметку. Общий бюджет программы составил 3,38 млрд рублей. В итоге на календаре только середина июля, а кубанские дорожники начинают вести работы уже в счёт 2021 года.
Объезды и обходы
Дорожная проблема всё ещё остаётся актуальной для всей России. Любой водитель замечал: качество дорог от региона к региону может разниться кардинально.
Краснодарский край в последние годы является одним из лидеров дорожного строительства. В 2019 году сразу четыре города края – Геленджик, Анапа, Сочи и Армавир – вошли в топ-10 всероссийского рейтинга качества дорог, составленного порталом Domofond.ru. Также Кубань оказалась и в десятке лучших по объёму отремонтированных дорог.
– Важную роль сыграло то, что деньги по нацпроекту теперь распределяются и доводятся раньше. Это позволяет работать быстрее и качественнее, – поясняет Вениамин Кондратьев. – Также досрочное выполнение нацпроекта стало возможным благодаря установленному проектному управлению, в основе которого лежит персональная ответственность, достижение конкретных результатов и жёсткий контроль за расходованием средств.
Сделать проверку качества выполнения дорожных работ обязательной нормой, закрепив эту ответственность на законодательном уровне за руководителями муниципалитетов, губернатор Кубани распорядился ещё в прошлом году. Судя по всему, опыт пошёл на пользу – не перенять ли его и другим регионам? Принял построенную дорогу, а она через сезон пошла ямами? Будь добр, ответь. Тем более что деньги в дорожное строительство вкладываются, как правило, большие, отчего за ними нужен глаз да глаз.
На Кубани за последние пять лет финансирование одних лишь муниципальных дорог выросло почти в 5 раз – если в 2015 году районы получали 2 млрд рублей субсидий, то в 2020-м – 8,3 млрд рублей. А в целом объём краевого дорожного фонда увеличился за пятилетку втрое, составляя нынче 37,9 млрд рублей.
С 2015 года в городах и районах Кубани отремонтировано почти 2,5 тыс. километров улично-дорожной сети, хотя о полном решении дорожной проблемы говорить пока рано. Мало того, что богатый Краснодарский край сам входит в первую тройку регионов по количеству автомобилей на душу населения, сюда ежегодно приезжают и миллионы туристов «на колёсах». Как результат – имеющаяся дорожная сеть не справляется с трафиком.
Потому сегодня в крае идёт целый ряд амбициозных проектов в области дорожного строительства. Одним из самых значимых эксперты называют строительство объезда Тимашёвска. 15 километров дороги первой категории с четырьмя полосами движения Тимашёвск – ст. Полтавская позволят снять проблему образования пробок, вызванных железнодорожным переездом, и снизить транспортную нагрузку на город, появившуюся после открытия Крымского моста. «Объезд Тимашёвска жители ждут давно. Осенью должны начать строительство. Этот вопрос мой заместитель и глава района держат на контроле», – отмечал Вениамин Кондратьев.
Не менее масштабный проект – строительство обхода Ленинградской. Новая четырёхполосная дорога вокруг населённого пункта появится на трассе между станицами Стародеревянковской, Ленинградской и Кисляковской. Шоссе длиной 19,5 километра поможет транспортному потоку, направляющемуся с трассы М-4 «Дон» на магистраль Краснодар – Ейск, двигаться в обход станицы Ленинградской. Открыть его планируется к 2021 году. Также реконструкция ждёт и трассу Краснодар – Ейск, популярную у курортников. Работы здесь уже ведутся, их окончание намечено на 2023 год. Протяжённость реконструируемого участка составляет 23 километра, стоимость проекта – 11,1 млрд рублей.
Продолжается и строительство дублёра Яблоновского моста в Краснодаре. Его решено сдать раньше срока – в 2024 году, а в не в 2025-м.
Для Кубани дороги – важная часть имиджа, лицо региона и в то же время – двигатель экономики. На наших магистралях никогда не бывает пусто. По ним едут туристы, перевозят грузы – в совокупности всё это даёт результат, позволяющий краю быть успешным. Не может быть различий между сельской, городской или краевой дорогой – все они должны быть комфортными и безопасными. Недаром говорят, что старыми дорогами нельзя прийти к новым горизонтам.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края
В Сочи – за полтора часа
И всё же «бесконечность не предел», как говаривал один мультяшный герой. Судя по всему, скоро на Кубани начнут претворять в жизнь мечту многих путешественников, хотя бы раз ехавших в Сочи на машине. На прошлой неделе стало известно, что правительство страны включило в опорную сеть российских автодорог строительство новой трассы Джубга – Сочи.
– Мы не раз встречались с министром транспорта страны, обсуждали этапы работ и благодарны правительству РФ за решение, которого ждали, наверное, не только в нашем крае, но и в целом в стране, – говорит Вениамин Кондратьев.
Действующая трасса Джубга – Сочи является единственным маршрутом, соединяющим жемчужину Чёрного моря с остальной Россией. Дорога, мало того что имеет всего две полосы, ещё и полна серпантинов, отчего движение по ней вызывает мало удовольствия, несмотря на то что вокруг бушует чудесная приморская природа. Построить трассу-дублёр планировали уже давно, однако смущали стоимость и высокая сложность работ. Потому прозвучавшая новость о включении проекта в опорную дорожную сеть может считаться большим достижением – фактически дело сдвинулось с мёртвой точки. Конечно, быстро новая трасса не появится, однако даже первая очередь в виде «расшивки» особенно напряжённых мест и создания обхода Туапсе может значительно облегчить движение. В целом же после завершения всего проекта целиком добраться от Джубги до Сочи можно будет не за 5–8 часов, как сейчас, а всего за час-полтора.
Стройка положительно скажется на развитии главного курорта России и всего черноморского побережья, подчеркнул глава региона. Особенно актуален проект для Туапсинского района – самого напряжённого участка на существующей трассе, сообщили в краевой администрации.
В отличие от существующей новая дорога не только будет четырёхполосной, но и пройдёт в обход населённых пунктов. Предполагается построить обход Туапсе, Сочи, посёлка Лазаревского, около 80 километров соединительных участков, а также 43 моста, 27 тоннелей и несколько эстакад – всего 119 километров пути к морю. По своему масштабу и значимости этот проект можно сравнить разве что со строительством Крымского моста. Работа предстоит большая, но разве не сказано: «Кто не хочет – ищет отговорки, кто хочет – находит возможности»?

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