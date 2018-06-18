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На крючке
18 июня 2018, 17:39 • 68 • Карикатуры
Депутат Рады Вадим Рабинович рассказал о назревающей в стране катастрофе из-за многомиллиардного долга. По его мнению, европейские государства используют Киев, чтобы "расхитить национальное богатство Украины".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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