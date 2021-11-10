На Крым покусилась не только Украина: Перебежчицы выдали "имперские" планы

На Крым покусилась не только Украина. Перебежчицы из Турции выдали "имперские" планы лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он хочет завладеть полуостровом.

Бежавшие из Турции из-за репрессий политические активистки Шюкрие Озордулу и Айше Даг рассказали о намерениях Эрдогана. По их словам, президент Турции проповедует идею воссоздания Османской империи в прежних границах. Крым в этих планах играет немаловажную роль, так как данный полуостров некогда был частью этой империи.

Именно поэтому Анкара сегодня активно поддерживает Украину, ведь та оспаривает территориальную принадлежность русского Крыма. При этом Киев не догадывается, что Эрдоган не собирается помогать ему возвращать эти территории. Он сам хочет ими обладать.

Сценарий Эрдогана заключается в том, чтобы Крым стал формально независимым регионом, но при этом де-факто входил в зону влияния Турции.

Эрдоган воодушевляет своих сторонников идеями воссоздания Османской империи. А они говорят, что Крым, бывший когда-то частью этой империи, не должен принадлежать России, а быть независимым,

- рассказали активистки порталу "Украина.ру".

Отметим, что Турция уже несколько лет активно расширяет своё политическое влияние, вмешиваясь в разные конфликты. Она пытается свергнуть президента Сирии Башара Асада, оказывает поддержку правительству национального согласия Ливии, а также открыто покровительствует Азербайджану. Именно турецкая помощь помогла Баку добиться выгодного для себя завершения войны в Нагорном Карабахе.

Эксперты утверждают, что Анкара поставила цель распространить своё влияние на все территории, где проживают тюркские народы, а это практически вся Средняя Азия, а также ряд регионов России, включая Крым.