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На крыльях «Руслана»: российский военно-транспортный самолёт доставил в Сирию 44 тонны гумпомощи из Франции

21 июля 2018, 16:39  •  58 • В мире
Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» ВКС России доставил на аэродром Хмеймим в Сирии 44 тонны гуманитарной помощи из Франции. Медикаменты, одежда, палатки и предметы первой необходимости будут переданы жителям Восточной Гуты и медицинским учреждениям под патронажем Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Гуманитарная акция была проведена в рамках договорённостей, достигнутых в ходе переговоров между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.
 
 

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» ВКС России доставил в Сирию 44 тонны гуманитарной помощи из Франции. Спецрейс из аэропорта «Шатору» в субботу, 21 июля, доставил на аэродром Хмеймим груз для оказания помощи гражданскому населению.

«Самолётом военно-транспортной авиации ВКС России из Франции в Сирию доставлены медикаменты и медицинские препараты для неотложной медицинской помощи, одежда, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости», — сообщили в Минобороны.

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В ведомстве отметили, что гуманитарные грузы при содействии российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) и Сирийского Арабского Красного Полумесяца будут доставлены в районы, наиболее пострадавшие от боевых действий против террористов.

В основном гумпомощь предназначена для мирных жителей в городе Дума и других населённых пунктах Восточной Гуты.

«Также медикаменты будут переданы медицинским учреждениям, находящимся под патронажем Сирийского Арабского Красного Полумесяца», — заявил начальник группы по координации взаимодействия с зарубежными организациями ЦПВС Максим Касилин.

Сообщается, что сопровождение грузов будет осуществляться в соответствии с правилами Организации Объединённых Наций, при поддержке России и в соответствии с международным гуманитарным правом.

  • Проверка грузов перед погрузкой в аэропорту «Шатору»
  • AFP
  • © Alain Jocard

В контексте резолюции Совбеза ООН

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В Минобороны отметили, что гуманитарный груз был направлен в арабскую республику в соответствии с решением, принятым 24 мая в Санкт-Петербурге в ходе переговоров президентов России и Франции. Тогда Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились о реализации совместного проекта по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.

Лидеры двух государств также встречались в Москве в день финала ЧМ-2018 по футболу, а 21 июля они провели телефонные переговоры. По сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Макрон обсудили ряд актуальных международных и региональных проблем, сделав акцент на урегулировании сирийского конфликта.

«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», — говорится в сообщении.

Ранее в российском МИД отметили, что совместный проект Москвы и Парижа в контексте резолюции 2401 Совбеза ООН по Сирии призван обеспечить более широкий доступ гражданского населения к помощи.

«Гуманитарная помощь является абсолютным приоритетом. Она должна распределяться на гуманной, нейтральной, непредвзятой и свободной основе на всей территории Сирии без исключения, где международное гуманитарное право должно полностью соблюдаться», — подчеркнули в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в рамках механизма координации между «Ограниченной группой» (Small Group) и Астанинским форматом Франция и Россия продолжают прикладывать усилия по созданию условий для надёжного и долгосрочного политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

  • Мирные жители в населённом пункте Кафр-Батна в Восточной Гуте
  • РИА Новости
  • © Михаил Алаеддин

В мирное русло

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На этом фоне продолжается активная работа по возвращению к мирной жизни освобождённых от незаконных вооружённых формирований районов Сирии, которые перешли под контроль правительственных сил. Так, 19 июля главный районный инженер по восстановлению медицинских учреждений Мануаль Альбер сообщила журналистам, что в Восточной Гуте восстановлены уже десять поликлиник.

«Мы обращаемся к губернатору Риф-Дамаска, и он нам помогает, выделяет помощь на востановление поликлиник... До войны в провинции Риф-Дамаск было 120 поликлиник, в Восточной Гуте — 38. Сейчас мы успели восстановить 10 из них», — цитирует Альбер РИА Новости.

По её словам, в настоящее время в медучреждениях пока не хватает, в первую очередь, педиатров и хирургов, а также ощущается дефицит лабораторного оборудования для проведения анализов и различных медицинских инструментов.

Врач одной из поликлиник Восточной Гуты Эмтисар Аль Юсеф рассказала, что 15 июля там начали проводить бесплатную вакцинацию детей от кори. Из-за войны некоторые семьи почти семь лет не имели возможности сделать детям прививки.

В свою очередь, инженер Мухаммед Мулейман заявил журналистам, что из-за серьёзных повреждений инфраструктуры на полное восстановление электричества в Восточной Гуте может уйти до трёх месяцев.

«Около 95% электросетей в Восточной Гуте разрушены частично или полностью и нуждаются в ремонте. Сейчас мы меняем повреждённые опоры ЛЭП, ставим новые. Линии оборваны в 35 районах Восточной Гуты. Электричество там полностью отсутствует. В каждом районе назначен ответственный за восстановление от Министерства энергетики. Он контролирует ход восстановления и несёт личную ответственность за сроки. Через три месяца все районы должны быть электрифицированы», — отметил инженер.

Мулейман добавил, что бригады электриков работают по 10-15 часов в день. Добавим, что для облегчения процесса восстановления гражданской инфраструктуры в июне недалеко от Дамаска было налажено производство кабеля и трансформаторов.

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