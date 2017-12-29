На крыльях Америки: сирийские СМИ сообщили об эвакуации лидеров ИГ на вертолётах США

Американские вертолёты вывезли лидеров «Исламского государства»* из провинции Дейр эз-Зор, утверждает сирийское агентство SANA. СМИ со ссылкой на источники сообщает, что вертолёты США с главарями боевиков на борту приземлились в провинции Эль-Хасака. В середине декабря российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал, что в этой провинции располагается контролируемый американскими военными лагерь, где проходят переподготовку террористы из Дейр эз-Зора, Абу-Камаля и с восточных территорий Евфрата. Как международная коалиция препятствует разгрому террористов в Сирии — в материале RT.

Сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на источники сообщило, что лидеры «Исламского государства» покинули провинцию Дейр эз-Зор на американских вертолётах, которые вывезли их в неустановленные районы провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны.

SANA сообщает, что лидеры террористов, бежавшие к Сирийским демократическим силам (СДС), которые поддерживает международная коалиция, вылетели на вертолётах США из северных районов провинции Дейр эз-Зор. Пролетев на низкой высоте над лагерем Эс-Сад, вертолёты приземлились неподалёку от плотины Эль-Басель к югу от города Эль-Хасака, уточняет РИА Новости. Их дальнейший маршрут неизвестен.

Источники агентства SANA подчеркнули, что это не первый случай эвакуации лидеров «Исламского государства» с помощью американских вертолётов.

О том, что коалиция поддерживала вооружённые отряды, воевавшие на стороне «Исламского государства», было известно давно, напомнил руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

«Американцы действительно поддерживали целый ряд племенных руководителей и ополчений, которые воевали на стороне ИГ, был такой очевидный факт. Они исходили из стратегии свергнуть Башара Асада их силами, а потом просто перекупить их и перетащить на другую сторону», — пояснил Багдасаров в разговоре с RT.

Лагерь в Эль-Хасаке

Ранее о существовании лагеря подготовки террористов в провинции Эль-Хасака сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон. В центре отмечали, что подготовку боевиков представители США в этом лагере ведут уже более полугода.

«По информации возвращающихся в освобождённые от ИГИЛ районы местных жителей, данный лагерь уже более полугода используется международной коалицией в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии», — говорилось в сообщении центра, опубликованном в Facebook.

Отмечалось, что основу группы экстремистов составляют около 400 боевиков «Исламского государства», которым удалось покинуть город Ракка во время его штурма в октябре этого года. Кроме того, в лагере в Эль-Хасаке присутствуют боевики из Дейр эз-Зора, Абу-Камаля и с восточных территорий Евфрата, заявил Центр по примирению враждующих сторон.

Российское оборонное ведомство в 2017 году уже несколько раз уличало международную коалицию — и США в частности —в пособничестве боевикам. В ноябре Минобороны опубликовало фотографии беспилотников, на которых видно, как коалиционные силы позволяют террористам беспрепятственно покинуть город Абу-Камаль.

Российские военные тогда отметили, что на просьбы о содействии в уничтожении колонн боевиков они получили отказ командования американских сил, мотивированный тем, что террористы якобы «добровольно сдаются в плен».

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До этого в сентябре Минобороны России опубликовало снимки, на которых спецназ США беспрепятственно располагался на позициях, оборудованных ИГ, а также обеспечивал проход отрядов СДС через их боевые порядки.

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов впоследствии заявил, что все «предложения по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов натыкались на непонимание, на отказ» с американской стороны.

Ракетная атака

Боевики, прошедшие переподготовку на организованных американцах базах, могли быть причастны и к недавней неудавшейся ракетной атаке на российскую базу Хмеймим, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Абсолютно убеждён, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США, и в данном случае всё равно, идёт ли речь об их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

По его мнению, совершившие нападение экстремисты могли проходить подготовку у американских военных.

«Я не утверждаю, что атака российской базы Хмеймим осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз в Сирии. Это было бы, говоря современным языком, чересчур стрёмно. В то же время очень даже вероятно, что речь идёт о боевиках, подготовленных и вооружённых американской стороной», — отметил сенатор.

Напомним, что 27 декабря российские системы ПВО перехватили две ракеты боевиков, выпущенные в сторону базы ВКС России Хмеймим. Террористы запустили ракеты из города Бдамы, который находится в провинции Идлиб. Обе ракеты были сбиты пушечным и ракетным огнём из ЗРПК «Панцирь-С1».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происшествие, отметила что Москва обеспокоена тем, что у террористов в Сирии появляются новые виды вооружения.

«Беспокоит то, что у террористов появляется всё новое вооружение, которое позволяет им осуществлять подобные вылазки. Вопрос: откуда террористы берут эти вооружения? Таким образом, факты говорят о том, что подпитка террористических формирований вооружением до сих пор не прекратилась», — заключила дипломат.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.