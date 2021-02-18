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На круглом столе ЭИСИ обсудили доверие граждан к власти

18 февраля 2021, 20:45  •  97 • Политика
На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в четверг, 18 февраля, обсуждалось то, как чиновники могут добиться доверия жителей и как его можно конвертировать в улучшение жизни.
Участники дискуссии — губернаторы «новой волны» — отметили, что уделяют особое внимание современным способам коммуникации, в том числе в интернете.
«Чем больше площадок, чем больше мест, где ты получаешь обратную связь, где готов отвечать на вопросы лично и делать это вовлеченно и искренне, тем точно лучше», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил важность искренности во всех этих коммуникациях. Также, по его словам, нужно быть честным с собой и с людьми. «Потому что доверие это двухстороннее: ты должен доверять людям, и ты должен внушать доверие тем, с кем работаешь», — считает он.
В конце января в Кремле провели семинар для вице-губернаторов, в ходе которого назвали лидеров и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов.
В список губернаторов, которым больше всего доверяют, вошли: Рамзан Кадыров (Чечня), Мурат Кумпилов (Адыгея), Вадим Шумков (Курганская область), Роман Старовойт (Курская область), а также Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ).
В списке аутсайдеров: Хакасия (Валентин Коновалов), Владимирская область (Владимир Сипягин), Хабаровский (Михаил Дегтярев) и Красноярский края (Александр Усс), а также Кемеровская область (Сергей Цивилев).
В декабре прошлого года стало известно, что в рейтинг 10 «губернаторов новой волны» вошли: глава Калининградской области Антон Алиханов, глава Камчатского края Владимир Солодов и врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков.
Согласно результатам исследования ВЦИОМа, респонденты выделили три критерия для оценки деятельности губернаторов: они решают проблемы, близки к людям и являются эффективными управленцами.

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