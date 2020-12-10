На критику в СМИ первый заместитель «Газстройпрома» Иван Сибирев ответил спам-атакой?

Как вы думаете, что предпримет топ-менеджер крупнейшей в стране госкорпорации, а именно «Газпрома», чтобы отреагировать на критику СМИ? Подаст на издания в суд? Соберет на следующий день журналистов и объяснит, что авторы материалов опубликовали недостоверную информацию? А если информация достоверная, напишет заявление о своем уходе, дабы не дискредитировать компанию, в которой имел честь работал? Нет, ни первое, ни второе, ни третье.

Сюжет: Компромат

Телеграм-каналы обратили внимание, что в интернете появилось много материалов, в которых имя и фамилия первого заместителя «Газстройпрома» и одновременно гендиректора компании «Стройтранснефтегаз» Ивана Сибирева появилась в материалах, не относящихся к проблематике прокладывания труб. Например, в статье о заявлении вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости самоизоляции, в материале о поездках заместителя мэра столицы по московским технопаркам, в заметке о необязательности носить маски и перчатки на улице.

Имя и фамилия Ивана Сибирева каким-то образом оказались даже в статье, посвященной объяснениям психолога, почему актер Павел Прилучный после избиения в Калининграде первым делом позвонил своей бывшей супруге, в материале о певице Алсу, отказавшейся участвовать в «новогодних огоньках» и даже в статье об американском генерале Марке Милли, который заявил о том, что «Россия может устроить странам НАТО «космический Перл-Харбор».

Статьи, безусловно, интересные, но имя и фамилия Ивана Сибирева каким-то чудом проникли в них без всякого смысла, и читатели возможно, подумали, что в данных случаях имели место просто досадные опечатки. Но не одновременно же в десятке статей?

Вот так выглядит модифицированная выдача Яндекс Новости по поиску «Иван Сибирев» после нехитрых манипуляций.

Понимание данной загадки приходит достаточно быстро, если набрать имя и фамилию этого важного руководителя «Газстройпрома» в графе «поиск» Яндекс-Новостей. Неожиданно выясняется, что все указанные материалы с «опечатками» почему-то следуют друг за другом и практически «выдавили» с первой страницы выдачу Яндексом других статей, также выходивших на прошлой неделе с упоминанием Ивана Сибирева, в том числе материал нашего издания. Только в вытесненных на нижние строчки статьях имя и фамилия этого топ-менеджера фигурировали уже не случайно и с вполне понятным смыслом.

Эти материалы касались баснословных зарплат этого руководителя, его миллиардной недвижимости, участия в деятельности коммерческих структур, совладельцем которых он является, и многим другим «особенностям» жизни работающего в газпромовских структурах менеджера.

Как говорил герой популярного советского фильма, сразу «закрадывается смутное сомнение» в случайности появления в интернете статей с «опечатками», которые столь эффективно сместили с топ-мест «нехорошие» материалы о Иване Сибиреве в Яндекс-Новостях.

Артем Дзюба не указ

Специалисты по связям с общественностью советуют клиентам всегда отвечать на статьи с нелицеприятными о них фактами. Какими бы они ни были. Даже Артем Дзюба нашел в себе мужество прокомментировать свое, так сказать, «ручное» видео, и поблагодарить тех, кто выразил ему поддержку.

Конечно, понятно желание любого человека спрятать те или иные сведения куда-нибудь подальше в мировой паутине. Тем более, учитывая, что ты крупный начальник и кто-то «наверху» может обратить внимание на ставшие достоянием общественности факты.

Как известно, от руководителей структур с государственным участием российские власти требуют умения «управлять информационным пространством». В университетах будущих бизнесменов учат, что брать под контроль публикации в прессе – это значит чаще собирать пресс-конференции для журналистов, больше рассказывать им о своей деятельности, не бояться отвечать, в том числе, на самые сложные и неприятные вопросы.

Но ни на сайте АО «Стройтранснефтегаз», https://stng.ru/ ни на странице АО «Газстройпром» вам не удастся найти какой-либо информации об Иване Сибиреве. Не известно, какое учебное заведение он заканчивал, за счет каких успехов складывался его карьерный путь. Не удалось нам найти даже фотографию этого человека в интернете.

На днях в СМИ появилась информация о запросе депутата Госдумы Тамары Плетневой на имя руководителя Администрации президента Антона Вайно с просьбой проверить деятельность Ивана Сибирева на предмет этических норм поведения, а также отсутствия конфликта интересов в ситуации, когда топ-менеджер дочернего предприятия «Газпрома» одновременно владеет и управляет другими бизнесами в личных интересах.

Момент истины от Госдумы

Как известно, 25 августа этого года Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в ст. 201 и в ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК России. В пояснительной записке к законопроектам говорится, что руководители госкомпаний или компаний с контрольным пакетом государства должны приравниваться к государственным служащим. Это означает, что в случае одобрения депутатами данного положения им также придется, как всем чиновникам, заполнять декларации, отчитываться о своих доходах, активах и недвижимости близких родственников.

Видимо, мнения парламентариев разделились, поскольку принятие поправок каким-то образом затягивается. В этой ситуации, думается, не случайно появился депутатский запрос на имя главы Администрации президента. Похоже, пример Ивана Сибирева, по мнению главы думского комитета Плетневой, показывает как нельзя лучше необходимость принятия подобного закона.

«Статус публичной компании предполагает ответственные и предсказуемые кадровые решения, внятную стратегию экономических шагов, - прокомментировал ситуацию эксперт «Независимой газеты». - В открытом доступе должна содержаться информация, насколько профессиональны и подготовлены их руководители».

Согласитесь, должностной статус, каким обладает управленец Иван Сибирев, предполагает, что человек на подобном месте обязан быть крупным стратегом, ведь на кону многие и многие миллиарды бюджетных денег, которые граждане платят из своих налогов.

А о какой стратегии управления – пусть тем же информационным пространством - можно говорить в данном случае? Стоит ли удивляться, когда наше «национальное достояние» порой так остро ранит наши национальные чувства, будь то арбитражные процессы с украинскими партнерами или пресловутая игра того же любимого футбольного клуба? Когда единственный имеющийся под российским флагом корабль, который мог бы сразу подхватить эстафету прокладки труб «Северного потока-2», вдруг в самый ответственный момент оказывается практически на другом полушарии земли? Вопросы, увы, кажутся риторическими.