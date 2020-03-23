На крик Италии о помощи откликнулись Китай, Россия, Куба, но не Соединённые Штаты

Из России – с любовью!

Девять самолётов военно-транспортной авиации ВКС России прибыли в ночь на 23 марта в Италию, доставив специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом. Самолёты приземлились на авиабазе Пратика-ди-Маре в 30 километрах от Рима. Первый борт из России встречал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и начальник Генерального штаба Вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли.

Все итальянские издания выложили на свои сайты прямые репортажи с аэродрома, где приземлились русские лётчики. Сошедшие с трапа российские военные в форме были без защитных масок, они пожимали руки представителям российского посольства, приветствуя друг друга не на европейский манер – в Европе сейчас вместо рукопожатия опасливо стукаются локтями. Заметив это, сняли маски итальянский министр и начальник итальянского Генштаба…

«Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской Республики. Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь», – сказал Энцо Вичерелли.

Благодарность России за оперативную помощь в борьбе с пандемией, оказываемую по договорённости Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, выразил также министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, с которым по поручению президента вёл переговоры о доставке помощи министр обороны РФ Владимир Шойгу.

Российский и итальянский лидеры условились о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом в это сложное время.

После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения прибывшие на Апеннины российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство обороны РФ. В Италию прилетели 100 российских специалистов, доставлены мобильные комплексы диагностики коронавируса, аппараты для дезинфекции, защитные маски, другие средства борьбы с эпидемией.

«Мобилизация была стремительной! – пишет газета «Репубблика». – В субботу Путин позвонил премьеру Конте, и уже во второй половине дня в воскресенье первый самолёт взлетел с большой авиабазы рядом с Москвой, а вечером приземлился на военном аэродроме в Пратика-ди-Маре. В течение нескольких часов приземлились еще восемь самолетов. Весь прибывший груз будет доставлен в Ломбардию…

«Италия теперь не одна», – заявил Ди Майо. «Речь идет о подразделениях, готовых к ликвидации последствий катастроф и обученных к действиям в условиях «бактериологической войны», а потому способных эффективно бороться с коронавирусом», – сообщает «Репубблика».

«Россия оказывает помощь Италии. Прибывают самолеты, полные грузов с медицинской аппаратурой и машинами для обеззараживания», – пишет «Коррьере делла сера», выкладывая на сайт ролик с записью прибытия российских самолётов.

Помощь из России поступила исключительно своевременно. 21 марта в Италии был установлен очередной рекорд – за сутки от коронавируса умерли 793 человека. Рекордно выросло число заболевших – на 4,8 тысячи случаев. За воскресенье количество смертей немного снизилось, но ситуация в стране по-прежнему остаётся критической.

Особенно тяжёлое положение сложилось на севере Италии, в Ломбардии, где от вируса уже погибли более трёх тысяч человек, а за последний день число умерших составило 546. Итальянцам отчаянно не хватает врачей и другого персонала. Опубликованы драматические фото из Бергамо – трупы погибших от эпидемии вывозят из города колонны армейских грузовиков. Всегда оживленные улицы итальянских городов опустели, закрыты школы, вузы, рестораны, все магазины, кроме продовольственных. В города для поддержания порядка и контроля за соблюдением карантина введены воинские части.

«Ситуация… продолжает ухудшаться, необходимо действовать», – заявил президент области Ломбардия Аттилио Фонтана. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил 21 марта о закрытии всех видов деятельности, кроме крайне необходимых. «Это – необходимая жертва для того, чтобы нанести поражение вирусу Covid-19», – комментирует министр экономики Роберто Гуальтьери.

Помощь Италии оказывает в трудные для нее дни не только Россия. Помощь итальянцам оказывает Китай, своих врачей прислала Куба. И на этом фоне – кричащий контраст: «Мы не только не получили никакой помощи ни от Европы, ни тем более от Америки, – пишет «Джорнале», – но еще и должны выслушивать упреки в том, что приняли протянутую нам руку… Некоторые круги в США буквально одержимы тем, что пандемия даст Китаю и России возможность расширить их сферу влияния в ущерб единственной мировой сверхдержаве».