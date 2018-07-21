«На краю пропасти»: Израиль нанёс авиаудары по объектам ХАМАС после гибели военнослужащего ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила 68 военных объектов палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, отмечая, что удары были нанесены в ответ на убийство израильского военнослужащего. Глава Минобороны еврейского государства Авигдор Либерман предостерёг руководство ХАМАС от попыток ответить на бомбардировки ракетными обстрелами израильской территории. Между тем в секторе Газа обострились столкновения палестинцев с армией Израиля, в ходе которых 20 июля погибли по меньшей мере четыре гражданина арабского государства.

По меньшей мере четыре палестинца погибли в результате столкновений в секторе Газа в пятницу, 20 июля. По словам представителя Минздрава Палестины Ашрафа аль-Кидры, три человека стали жертвами обстрела на юге Газы и ещё один палестинец был убит в стычках с израильскими военными на границе в центральной части анклава.

«При обстрелах окрестностей города Хан-Юниса погибли три человека, ещё один получил смертельное огнестрельное ранение в столкновениях с израильскими военными на востоке города Газа», — цитирует аль-Кидру РИА Новости.

Данные о гибели четырёх человек подтверждает израильское издание Haaretz. Также сообщается, что представители военного крыла ХАМАС — бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» — подтвердили, что все четверо были членами организации.

Обострение ситуации на границе сектора Газа произошло в ходе очередной акции протеста, которые палестинцы проводят вдоль границ анклава с 30 марта под общим названием «Великий марш возвращения». По сообщению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), военнослужащие попали под обстрел во время беспорядков вдоль стены безопасности. Кроме того, протестующих обвинили в том, что они бросали в сторону военных взрывные устройства. В ответ израильская армия нанесла удары по целям ХАМАС на всей территории сектора Газа.

«Самолёты ВВС Израиля провели широкомасштабные атаки на военные объекты ХАМАС в секторе Газа после серьёзной стрельбы по солдатам ЦАХАЛ... Армия со всей серьёзностью относится к сегодняшнему нападению и враждебной деятельности, организованной ХАМАС на протяжении последних месяцев. ХАМАС решил обострить ситуацию и будет нести ответственность за свои действия», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

После проведённой операции с применением авиации и танков на границе Израиля с сектором Газа сработали сирены, предупреждающие местных жителей об опасности ракетного обстрела. По сообщению силовиков, специалисты засекли запуск трёх ракет с территории анклава. Две из них были перехвачены.

«После сообщений о срабатывании сирен в регионах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев были зафиксированы три пуска из сектора Газа по Израилю. Система ПВО «Железный купол» перехватила два из них», — сообщили в ЦАХАЛ.

Sirens sounded in the Sha'ar HaNegev and Sdot Negev Regional Councils. More details to follow pic.twitter.com/95af5tv0Ks — IDF (@IDFSpokesperson) 20 июля 2018 г.

Позднее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что солдат ЦАХАЛ, получивший тяжёлые ранения в ходе обстрела с территории Газы, скончался в больнице.

«Сегодня в ходе боевых действий вблизи южной части сектора Газа был убит военнослужащий ЦАХАЛ. Террористический отряд открыл огонь по солдатам Армии обороны Израиля, и один из них был тяжело ранен. Позднее он скончался от полученных ранений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проводимой операции были поражены 68 военных целей ХАМАС в секторе Газа.

«Армия разрушила три военных лагеря батальонов ХАМАС в Зейтуне, Хан-Юнисе и Эль-Бурейдже. За последние несколько часов армия действовала с большой силой против террористических целей движения ХАМАС, изначально были атакованы 8 целей огнём танков и самолетов, затем истребители поразили еще 60 военных объектов», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман предостерёг руководство ХАМАС от попыток ответа на бомбардировки.

«Если ХАМАС продолжит ракетный огонь, итог для них будет гораздо хуже, чем они думают. Вся ответственность за разрушения и гибель людей ляжет на ХАМАС», — заявил Либерман в беседе со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым.

В свою очередь, болгарский дипломат призвал обе стороны приложить все усилия для того, чтобы предотвратить новое обострение палестино-израильского конфликта.

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