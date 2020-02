«На крайний случай»: почему глава СНБО Украины заявил о возможности построения «тоталитарного режима» в Донбассе • 200 • Украина Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил отмены выборов и введения военного положения в период реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. По его словам, в этих районах «намного проще было бы построить тоталитарный режим», хоть это и стало бы крайней мерой. Пока же власти настроены «общаться и объяснять» свою позицию населению ДНР и ЛНР. На Украине не первый раз звучат призывы принять жёсткие меры по отношению к жителям Донбасса. При этом Киев в октябре рассчитывает провести на этих территориях местные выборы по украинскому законодательству. Однако, как считают эксперты, в таких условиях ни о каком мирном урегулировании говорить не приходится. Митинг жителей Донецка © ODD ANDERSEN / AFP Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил введения военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик в случае запуска процесса их реинтеграции. Такое мнение он выразил в интервью изданию Liga.net, отметив, что с населением этих регионов необходимо взаимодействовать, хотя было бы «намного проще» отменить действие ряда демократических процедур. «С ними надо общаться, им надо объяснять. Мы демократическое государство. Намного проще было бы построить тоталитарный режим и сказать: «Никаких выборов, вводим военное положение». Но это уже на абсолютно крайний случай», — сказал Данилов. Также секретарь СНБО выразил недовольство использованием общепринятого понятия «Донбасс». Его употребление Данилов назвал «одним из элементов гибридной войны, когда Россия начинает отделять Донбасс или Галичину от Украины». Помимо этого, чиновник заявил, что РФ находится в сложном положении и в будущем её ожидает «развал». Комментируя это высказывание Данилова о России, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что украинские политики «уже давно возглавляют антирейтинг по своим предсказаниям». «Ещё один Нострадамус заявляет о развале России. Наша страна стояла, стоит и будет стоять на своих политических и моральных принципах. И как бы некоторые киевские политики ни старались в угоду Западу или самим себе предсказать развал России, это слова в пустоту, которым не верит даже их народ», — отметил собеседник RT. Секретарь СНБО Алексей Данилов

© Genya Savilov / AFP «Подготовка» к реинтеграции Призывы «вернуть» неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей в обход Минских соглашений и общепринятых демократических процедур раздаются на Украине далеко не впервые. Впрочем, ранее подобные высказывания в большинстве своём были уделом националистов, отдельных журналистов и радикальных депутатов, отмечают опрошенные RT эксперты. Так, в январе лидер украинской ультраправой организации С14 Евгений Карась опубликовал несколько провокационных видеороликов. На одной записи радикалы ведут стрельбу из автоматов и пистолетов под комментарий Карася: «Готовимся к реинтеграции Донбасса». На другом видео запечатлён мужчина с огнемётом и в шлеме, напоминающем каску солдат нацистской Германии. Этого персонажа Карась назвал «новой санэпидемстанцией Донецкой области». Также националист спросил огнемётчика, готов ли он «к реинтеграции Донбасса», и получил от него утвердительный ответ на немецком языке. В третьем ролике огнемётчик выпускает струю пламени, которую член С14 Сергей Бондарь в своём Instagram назвал «хорошим опрыскивателем против «колорадов». В декабре украинский журналист Остап Дроздов опубликовал в Facebook пост, посвящённый реформе украинского образования. В нём он заявил, в частности: «С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети», а также русскоязычные граждане «как вид». В октябре 2019-го в эфире украинского «5 канала» Дроздов сравнил граждан, проживающих на востоке Украины, с животными. По его словам, «Донбасс по гражданскому сознанию — наихудший», так как является носителем «дистиллированной украинофобии». Тогда он также выразил мнение, что население неподконтрольных территорий должно быть лишено украинского гражданства. В июне с инициативой ограничить в правах проживающих в Донбассе людей выступил заместитель главы комитета Верховной рады по здравоохранению Олег Мусий. Депутат внёс в парламент законопроект о конфискации имущества жителей региона, которые воспользовались возможностью получить российский паспорт. Украинские военнослужащие во время учений

© General Staff of the Armed Forces of Ukraine Эксперты полагают, что подобные «античеловеческие инициативы» и высказывания радикального толка на постмайданной Украине красноречиво свидетельствуют о том презрительном отношении к населению Донбасса, которое сложилось у киевской власти и националистов. Как отметил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, заявлением о возможности введения «тоталитарного режима» Алексей Данилов артикулировал «то, что и так было известно». «В этом сущность политики постмайданных властей. Они считают допустимым вести обстрелы населённых пунктов и расправляться с теми людьми, которые придерживаются «непроукраинской» позиции. В таких условиях ни о какой демократии и мирном урегулировании всерьёз рассуждать невозможно. По большому счёту, секретарь СНБО сказал то, что у всех в Киеве и так на уме», — сказал Ищенко. В свою очередь, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в разговоре с RT отметил, что Киев не воспринимает жителей ДНР и ЛНР как украинцев. В официальной пропаганде страны, считает он, утвердился тезис о том, что население неподконтрольных территорий — это «предатели, перешедшие на сторону России». «Реинтеграция Донбасса превратилась уже в морально-этическую проблему из-за неадекватной «патриотичной» пропаганды на Украине, которая направлена на разрыв со всем, что связано с Россией. В результате мы слышим регулярные высказывания о том, что там живут какие-то не такие люди, вопрос о правах которых должен находиться где-то на периферии внимания властей», — констатировал Неменский. «Пустая декларация» Стоит отметить, что в декабре в Киеве взяли официальный курс на изменение Минских соглашений. В частности, руководство Украины категорически не устраивает зафиксированная очерёдность действий в рамках реинтеграции неподконтрольных территорий. Напомним, договорённости от 12 февраля 2015 года предполагают закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса, последующее проведение местных выборов на основе изменённого законодательства, а затем передачу границы Киеву — в первый день после голосования. Гончарук назвал главное достижение Украины за 10 лет При этом президент Украины Владимир Зеленский считает невозможным федерализацию страны и выступает против внесения соответствующих изменений в основной закон. Также он настаивает на том, чтобы контроль над границей в Донбассе был установлен до выборов. При этом Москва как гарант заключённых договорённостей исходит из безальтернативности «Минска-2». Так, в декабре на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин предупредил, что в случае пересмотра соглашений «ситуация вообще может зайти в тупик». Источник RT в офисе президента Украины отмечает, что Зеленского окружают совершенно разные группировки политиков, часть которых мечтает «отгородиться от Донбасса» или придерживается радикальных взглядов на переговорный процесс. «Зеленский пока настроен более миролюбиво, он хочет вернуть Донбасс в состав Украины, готов ради этого пойти на незначительные компромиссы. Но какая позиция в итоге одержит верх, сейчас не очень понятно. Переговоры идут очень сложно, и любое неосторожное высказывание может вывести на улицы людей», — рассказал собеседник RT. Зеленский в окружении военнослужащих в Донбассе

© president.gov.ua Сейчас в планах Зеленского — провести выборы на неподконтрольных территориях в октябре 2020-го. По мнению президента, «людям в Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной и всем миром легитимными». Однако Ростилав Ищенко полагает, что подобные планы украинского лидера — не более чем «сотрясание воздуха». «Предпосылок для пересмотра «Минска» на условиях Киева нет. Поэтому мне сложно представить ситуацию, когда выборы, которые так хочет провести Зеленский в обход Минских соглашений, состоятся. Как бы ни повернулась ситуация, Киев не будет и не сможет дать никаких гарантий безопасности жителям Донбасса», — сказал Ищенко. Источник RT в партии «Европейская солидарность» и вовсе назвал идею Зеленского о проведении выборов в Донбассе «глупостью». По его словам, «данные закрытой социологии свидетельствуют, что на голосовании победят партии и лидеры, которые не поддерживают Киев». Аналогичной точки зрения придерживается Олег Неменский: «Даже если в Донецке и Луганске прошли бы выборы по украинскому законодательству, то киевские партии с треском бы проиграли. На мой взгляд, уверенную победу одержали бы местные политические силы. На самом деле, в Киеве прекрасно понимают такой расклад общественных настроений». «Лишний раз об этом говорит высказывание секретаря СНБО. Все заявления украинских властей о важности выборов — это очередная пустая декларация»,— подытожил эксперт.





