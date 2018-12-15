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На крах украинской экономики глава НБУ смотрит сквозь пальцы - эксперт
15 декабря 2018, 08:54 • 149 • В мире
Экономист Александр Гончаров высказался о работе главы НБУ Якове Смолий
Украинский экономист Александр Гончаров уверен, что правительство Украины ничего не делает для привлечения инвестиций, сейчас в политике и экономике наикрепчайшая связь денежно-кредитной и фискальной политики. Соответственно Нацбанк Украины - уже давно несамостоятельный.
Привлечением инвестиций в национальной валюте не занимается Кабмин Гройсмана. О главе НБУ Якове Смолий, эксперт сказал, что тот просто смотрит на всё сквозь пальцы.
Каких-то определённых советов экономист не может дать населению. Но говорит, что вряд ли что-то изменится, когда после выборов, поменяются люди в креслам министерств.
“С чем может прийти новая команда?”, - риторически спрашивает Гончаров.
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