На крах украинской экономики глава НБУ смотрит сквозь пальцы - эксперт

Украинский экономист Александр Гончаров уверен, что правительство Украины ничего не делает для привлечения инвестиций, сейчас в политике и экономике наикрепчайшая связь денежно-кредитной и фискальной политики. Соответственно Нацбанк Украины - уже давно несамостоятельный.

Привлечением инвестиций в национальной валюте не занимается Кабмин Гройсмана. О главе НБУ Якове Смолий, эксперт сказал, что тот просто смотрит на всё сквозь пальцы.



Каких-то определённых советов экономист не может дать населению. Но говорит, что вряд ли что-то изменится, когда после выборов, поменяются люди в креслам министерств.

“С чем может прийти новая команда?”, - риторически спрашивает Гончаров.