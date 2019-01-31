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На кортеж у Белого Дома напал неизвестный - видео

31 января 2019, 06:24  •  82 • В мире
В сети опубликовали видео, где злоумышленник бросается на автомобили кортежа торговой китайской делегации вблизи Белого дома.
На кортеж около Белого дома в Вашингтоне напали, сообщает телекомпания NBC.
Пострадал сотрудник Секретной службы, которая отвечает за безопасность первых лиц США.
В автомобилях находилась торговая делегация из КНР.
Нападавший был арестован после того, как "попытался помешать движению автоколонны" во "временно перекрытой правоохранительными органами зоне" близ Белого дома.
Другие подробности не сообщаются, однако источники телекомпании отмечают, что речь идет об автомобиле делегации КНР, которая сейчас находится в Вашингтоне.
China’s trade delegation on Wednesday was confronted by Chinese protesters en route to the site of the first of two days of high-stakes negotiations. Video footage of the scuffle shows one woman being knocked down by security personnel. pic.twitter.com/jHv55tdppn
— The Voice of America (@VOANews) 31 января 2019 г.

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