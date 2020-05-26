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На короткой дистанции: возможна ли в США новая вспышка коронавируса после ослабления ограничений

26 мая 2020, 07:50  •  71 • В мире
В США на прошедших выходных, совпавших с праздниками по случаю Дня поминовения, было зафиксировано большое количество нарушений социальной дистанции. Об этом сообщают американские СМИ. Люди массово вышли отдыхать на пляжи, в парки и другие общественные места. При этом Соединённые Штаты по-прежнему занимают первое место по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса. Эксперты считают, что поспешные действия по снятию ограничений могут привести к ухудшению эпидемиологической обстановки в США и вызвать вторую волну COVID-19.
 
Отдыхающие на пляже в Калифорнии в День поминовения Reuters © Patrick T. Fallon
 

В прошедшие выходные в США большое количество граждан вышли на пляжи и в общественные места, нарушая существующий режим социального дистанцирования. Этот уикенд совпал с Днём поминовения — национальным праздником, традиционно знаменующим в США начало летнего сезона.

Американские СМИ сообщают, что скопление людей наблюдалось на пляжах и улицах в Лос-Анджелесе, курортном городе Дейтона-Бич в штате Флорида, Хьюстоне, а также в других городах штатов в регионе Мексиканского залива и Западного побережья США.

Напомним, на протяжении мая власти различных американских штатов в разной степени ослабляли санитарные ограничения и режимы самоизоляции, введённые из-за пандемии COVID-19. При этом гражданам рекомендовано соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Однако в прошедшие выходные американцы массово нарушали эти ограничительные меры. Так, мэру техасского города Хьюстон Сильвестру Тёрнеру пришлось привлечь пожарные службы города, чтобы предотвратить скопления больших групп граждан в общественных местах без масок. На этот шаг он был вынужден пойти после того, как 24 мая в городские службы поступило более 250 жалоб о большом скоплении людей, сообщает Reuters.

При этом ранее Тёрнер поддерживал ослабление ограничительных мер и заявлял, что городские власти не будут принуждать рестораны ограничивать количество посетителей до 50%, а бары — до 25%, как это ранее было установлено властями штата. 

Пляжные протесты

Граждане США повсеместно вышли на прогулки и заполонили пляжи, несмотря на продолжающийся рост числа умерших от коронавируса в стране. По данным Университета Джонса Хопкинса, число летальных случаев, вызванных COVID-19, в США приближается к 100 тыс. По этому показателю США занимают первое место в мире. Лидируют Соединённые Штаты и по количеству заболевших — более 1,6 млн подтверждённых случаев.

На данный момент все 50 штатов в той или иной мере ослабили ограничения, введённые ранее из-за распространения коронавируса. При этом отдельные регионы сохраняют индивидуальные меры, например запреты на работу ресторанов и парикмахерских в штатах Нью-Йорк и Иллинойс.

  • Пляж Хантингтон, Калифорния, День поминовения
  • Reuters
  • © Patrick T. Fallon

Ограничения были ослаблены, несмотря на то что в целом ряде регионов страны сохраняется тяжёлая эпидемиологическая обстановка. Так, по данным Reuters, рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано в 11 штатах: Алабаме, Арканзасе, Миннесоте, Северной Дакоте, Висконсине, Нью-Гэмпшире, Мэриленде, Мэне, Неваде, Юте и Вирджинии.

Согласно прогнозам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, отметки в 100 тыс. смертельных исходов Америка достигнет к 1 июня.

Местные власти обращаются к гражданам с просьбой соблюдать меры социального дистанцирования и носить средства индивидуальной защиты, однако во многих случаях эти просьбы вызывают насмешки со стороны пользователей в соцсетях и демонстративные протесты.

Так, после выходного Дня поминовения в СМИ тиражировалась видеозапись с пляжной вечеринки на берегу озера Озарк в штате Миссури, где от коронавируса скончались 686 заболевших. На видео большое количество отдыхающих весело проводят время в бассейне яхт-клуба, окружённого судами.

No covid concerns at the lake of the ozarks

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