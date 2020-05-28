На корабле Маска полетят те, кого не жалко? Пилотировать Crew Dragon посадили астронавтов-ветеранов

В США готовится к запуску пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. В роли экипажа выступят два астронавта-ветерана Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен. Доставить их на орбиту должна ракета Falcon-9.

Стоит отметить, что это первый за последние 9 лет запуск космического корабля на МКС из США. Старт планируется сегодня в 23:33 по московскому времени. Событие будет транслироваться в интернете в прямом эфире.

Пилотировать корабль будут 53-летний Дуглас Хёрли и 49-летний Роберт Бенкен. Ранее в СМИ ходили слухи о том, что астронавты NASA отказываются участвовать в полётах на кораблях SpaceX из-за частых инцидентов с ними.

Напомним, что несколько месяцев назад катастрофой закончились испытания другого творения компании SpaceX - корабля Starship SN1. Опытный образец лопнул во время испытаний. Не всё хорошо и с Crew Dragon. В марте этого года должны были пройти финальные испытания парашюта космического корабля, но они оказались сорваны.