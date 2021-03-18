На кону Украина: СМИ узнали о жертвах Германии ради "Северного потока-2"

Берлин обещает Вашингтону усилить инвестиционную вливания в экономику Украины в обмен на отказ США вводить новые санкции в отношении "Северного потока-2" и претензий в его достройке. Об этом в четверг сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах страны.

В статье говорится, что в тени российской трубы возникают огромные возможности для Незалежной. Эта страна оказалась в центре внимания по трем стратегическим причинам.

Во-первых, экономический успех соборной в канцелярии канцлера Ангелы Меркель считается чрезвычайно важным для того, чтобы выстоять в противоборстве с Россией.

Во-вторых, Украина должна помочь Евросоюзу достичь амбициозной цели – стать климатически нейтральным к 2050 году. Крупнейшая европейская страна должна сыграть центральную роль в экологической сделке Брюсселя, чтобы в среднесрочной перспективе поставлять в ЕС 7,5 гигаватт "зеленого" водорода.

Однако это потребует огромных инвестиций в перепрофилирование старого советского транзитного газопровода, поставляющего сейчас топливо из России, на водородную магистраль. Кроме того, огромные газовые хранилища в Незалежной идеально подходят для хранения перспективного сырья для Европы, подчеркивается в материале.

"В-третьих, экономическая судьба Украины тесно связана с судьбой вызывающего споры российского газопровода через Балтийское море "Северный поток-2": для того чтобы завершить проект без дальнейших санкций США, правительство ФРГ предлагает новой администрации под руководством Джо Байдена более значительную поддержку Киеву", – пишет издание.

В немецком кабмине подчеркнули, что Россия может пустить газовый транзит не через украинскую территорию, как сейчас, а через Балтику, даже если Москва продолжает заверять, что не хочет этого делать.