«На кону российский газ»: Меркель выступила против разрыва отношений между Европой и Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с РФ. В то же время Меркель затронула тему санкций против России, призвав лидеров ЕС принимать эти меры согласованно. В экспертном сообществе отмечают, что Меркель вынуждена соблюдать как интересы коллективного Запада, так и предпочтения немецких избирателей.

Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Осознанное политическое исключение России является неправильным, считаю это стратегически неправильным для нас. Геостратегически Европа не имеет интереса в том, чтобы прервать все отношения с Россией», — цитирует Меркель РИА Новости.

Канцлер также отметила, что Берлин поддерживает продолжение диалога между НАТО и РФ, оставаясь приверженным Основополагающему акту Россия — НАТО.

Кроме того, Меркель затронула вопрос присутствия России на рынке газа в Европе. По её словам, попытки исключить Москву из этой сферы торговли по политическим мотивам ошибочны.

«Этот сигнал со стратегической точки зрения, ошибочный», — сказала Меркель. В то же время она уточнила, что вопрос покупки американского газа «не ставится под сомнение».

Вместе с тем Меркель высказалась о вероятности введения новых санкций в отношении России. По её словам, подобные меры следует принимать согласованно.

Так, канцлер допустила возможность новых санкций, связав их с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Напомним, тогда три корабля ВМС Украины умышленно нарушили границу России, после чего их экипаж оказался задержан. Российская сторона назвала инцидент провокацией.

«Я прошу возможные санкции против России, которые могут быть расширены, например в результате актуального инцидента в Керченском проливе, по возможности вводить согласованно. Мы не выигрываем от того, если каждый вводит свои санкции», — сказала канцлер.

Флаг ЕС у здания представительства Европейского союза в Москве

© Владимир Астапкович

Напомним, ранее СМИ сообщили о подготовке в ЕС новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Как позднее рассказала об этих мерах министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, «решение уже принято на соответствующем уровне». Позднее она уточнила, что санкции против РФ затронут конкретных лиц, а не экономику.

Накануне возможность новых санкций прокомментировали в МИД России, подчеркнув, что эти меры не имеют под собой оснований.

«Санкционную политику того же самого Евросоюза, или США, или стран альянса обсуждать бесполезно. Это вещи, с одной стороны, системные с точки зрения курса на сдерживание России, с другой стороны — абсолютно не имеющие под собой основания, потому что придумываются поводы из ничего», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На кону российский газ»

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что слова Меркель насчёт нецелесообразности разрыва отношений с Россией — положительный сигнал.

«Это здравое заявление, основанное на объективной реальности. Так думают большинство политиков и руководителей стран, но просто не все могут иметь возможность высказать напрямую, потому что всё зависит от США, которые оказывают давление на руководителей всех стран», — сказал Чепа в беседе с RT.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, заявления Меркель отражают две тенденции. С одной стороны, Германия абсолютно заинтересована в экономическом партнёрстве с Россией, отмечает сенатор.

«На кону российский газ и «Северный поток — 2», в котором Германия заинтересована больше, чем кто-либо другой, и, кстати говоря, политическая элита имеет в этой части поддержку избирателей», — рассказал Морозов.

Морозов отметил, что Германия является членом коллективного Запада, НАТО, поэтому ей «сложно приходится в этой непростой дилемме». По его словам, говоря об экономических интересах, Меркель определённо даёт понять, что рвать отношения с Россией нельзя.

«С другой стороны, нужно поддерживать в целом идею санкций, поддерживать негативное отношение к России, которое идёт из-за океана, и демонстрировать атлантическую солидарность», — отмечает Морозов.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также считает, что Меркель оказалась в ситуации, когда необходимо учитывать интересы Германии и настроения политических элит европейских стран.

«С одной стороны, есть США и структуры НАТО и ЕС и часть политических элит европейских стран, которые ориентируются на евроатлантизм — это позиция на ужесточение конфронтации с Россией. С другой стороны, есть национальные интересы конкретной европейской страны», — говорит эксперт.

«Меркель находится между двух полярных точек зрения. Она не может сделать окончательный выбор. Результатом этого лавирования становятся такие заявления», — считает Шаповалов.

По словам эксперта, призыв Меркель консолидировать ЕС в вопросе ограничительных мер против РФ связан с тем, что значительная часть европейских политиков выступает против ужесточения санкционного давления.

«Фактически это неприкрытое давление на те страны и те политические элиты, которые не хотят выстраиваться в одну шеренгу и, ориентируясь на свои национальные интересы, стремятся проводить самостоятельную политику, минимизировать санкционные меры в отношении России», — заключил он.