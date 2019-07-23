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На кону более миллиарда: Болгарский президент наложил вето на покупку американских истребителей

23 июля 2019, 21:54  •  60 • Политика
Болгарский президент Румен Радев наложил вето на покупку американских истребителей F-16 Block 70. Таким образом, на кону оказалась сделка на сумму более миллиарда долларов.
Ранее министр обороны Болгарии Атанас Запрянов сообщал о том, что военные намерены закупить у США восемь истребителей. При этом в комплекте к ним планировалось приобрести также ряд оборудования и снарядов, в том числе ракеты. Сумма сделки также называлась – она составила 1,26 млрд долларов.
Однако президент Болгарии Румен Радев, сам в прошлом – офицер военно-воздушных сил, остановил движение документов по сделке. Он отметил, что решение о покупке, по его мнению, было принято слишком быстро, и в парламенте его толком не успели обсудить.
Также он указал, что есть пробелы в вопросах о гарантиях со стороны Америки, о сроках поставок и возможных выплат неустоек в случае каких-либо проблем. Об этом сообщает национальное радио Болгарии.
Впрочем, болгарский парламент еще может перевесить президентское вето большинством голосов.

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