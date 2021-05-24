Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на гра...
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимает...
Главная / Политика

На коне, под водой, за рулём: К власти в Монголии рвётся "двойник" Путина

24 мая 2021, 15:40  •  122 • Политика
Один из кандидатов в президенты Монголии Ухнагийн Хурэлсух активно использует образ президента России в своей избирательной кампании.
В Монголии 24 мая официально начинается избирательная компания по выборам президента страны. Голосование состоится 9 июня.
Блогеры азиатской страны обратили внимание, что один из кандидатов на высший пост в стране - Ухнагийн Хурэлсух - в своей кампании слишком активно использует образы президента России Владимира Путина.
Один из кандидатов в президенты страны внаглую косплеит Путина
- утверждают авторы Telegram-канала Выпускайте Кракена.
Об Ухнагийне Хурэлсухе известно, что он является лидером Монгольской Народной партии, ранее занимал пост премьер-министра страны.
На многочисленных фото видно, что монгольский политик также любит кататься на коне, ездить на мотоциклах с байкерами, управлять грузовиком и позировать с оружием с голым торсом, как и лидер соседней державы.
"Но есть еще задачка со звездочкой - нырнуть за амфорами в Монголии", - отмечает блогер colonelcassad.
Фото: скриншот Telegram-канал Выпускайте Кракена
Фото: скриншот Telegram-канал Выпускайте Кракена
Фото: скриншот Telegram-канал Выпускайте Кракена
Фото: скриншот Telegram-канал Выпускайте Кракена

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
24 мая 2021, 06:30
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно" и "неуважительно"
24 мая 2021, 08:20
"Кто отвечать будет?!": Жириновский заявил о позоре на Евровидении
24 мая 2021, 10:10
Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"
24 мая 2021, 04:40
Евровидение: Худший результат России, украинские истории и скандал с наркотиками
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2021, 17:50
Россия послала Турции сигнал
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
23 мая 2021, 05:45
Камалу Харрис поймали на оскорбительном жесте после рукопожатия с президентом
21 мая 2021, 02:25
"Риск - очень сильная эмоция": Сергей Шойгу говорит с позиции силы
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
18 мая 2021, 23:05
Угроза "бойкота" России приведёт к одному: Украинцев придётся отключать
22 мая 2021, 14:10
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на границе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.