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На коне, под водой, за рулём: К власти в Монголии рвётся "двойник" Путина
24 мая 2021, 15:40 • 122 • Политика
Один из кандидатов в президенты Монголии Ухнагийн Хурэлсух активно использует образ президента России в своей избирательной кампании.
В Монголии 24 мая официально начинается избирательная компания по выборам президента страны. Голосование состоится 9 июня.
Блогеры азиатской страны обратили внимание, что один из кандидатов на высший пост в стране - Ухнагийн Хурэлсух - в своей кампании слишком активно использует образы президента России Владимира Путина.
- утверждают авторы Telegram-канала Выпускайте Кракена.
Об Ухнагийне Хурэлсухе известно, что он является лидером Монгольской Народной партии, ранее занимал пост премьер-министра страны.
На многочисленных фото видно, что монгольский политик также любит кататься на коне, ездить на мотоциклах с байкерами, управлять грузовиком и позировать с оружием с голым торсом, как и лидер соседней державы.
"Но есть еще задачка со звездочкой - нырнуть за амфорами в Монголии", - отмечает блогер colonelcassad.
Фото: скриншот Telegram-канал Выпускайте Кракена
Фото: скриншот Telegram-канал Выпускайте Кракена
Фото: скриншот Telegram-канал Выпускайте Кракена
Фото: скриншот Telegram-канал Выпускайте Кракена
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