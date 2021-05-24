На коне, под водой, за рулём: К власти в Монголии рвётся "двойник" Путина

Один из кандидатов в президенты Монголии Ухнагийн Хурэлсух активно использует образ президента России в своей избирательной кампании.

В Монголии 24 мая официально начинается избирательная компания по выборам президента страны. Голосование состоится 9 июня.

Блогеры азиатской страны обратили внимание, что один из кандидатов на высший пост в стране - Ухнагийн Хурэлсух - в своей кампании слишком активно использует образы президента России Владимира Путина.

Один из кандидатов в президенты страны внаглую косплеит Путина

- утверждают авторы Telegram-канала Выпускайте Кракена.

Об Ухнагийне Хурэлсухе известно, что он является лидером Монгольской Народной партии, ранее занимал пост премьер-министра страны.

На многочисленных фото видно, что монгольский политик также любит кататься на коне, ездить на мотоциклах с байкерами, управлять грузовиком и позировать с оружием с голым торсом, как и лидер соседней державы.

"Но есть еще задачка со звездочкой - нырнуть за амфорами в Монголии", - отмечает блогер colonelcassad.

Фото: скриншот Telegram-канал Выпускайте Кракена

Фото: скриншот Telegram-канал Выпускайте Кракена

Фото: скриншот Telegram-канал Выпускайте Кракена

Фото: скриншот Telegram-канал Выпускайте Кракена