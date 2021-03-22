Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / В мире

На коленях - и в загон: Происходящее на границе США описали в нескольких фото

22 марта 2021, 23:15  •  89 • В мире
Мигранты устроили на границе с США акцию с призывом к американскому лидеру впустить их в страну. На одном из фото, появившемся в Сети, люди стоят на коленях, символизируя подчинение хозяину Белого дома. Кроме того, за последнее время на границе наметился существенный рост детей-мигрантов, прибывших без сопровождения взрослых.
Всего несколькими фото можно продемонстрировать происходящее сейчас на американских границах. После того как президент США Джо Байден отказался от трамповского проекта возведения стены на границе и призвал иностранцев въезжать в страну, толпы скопились на рубежах США.
В частности, телеканал CNN со ссылкой на полученные им документы сообщил, что буквально за неделю детей-мигрантов, прибывших к границе без сопровождения взрослых, стало на 500 больше. Всего в ведении пограничной службы США находятся по меньшей мере пять тысяч детей-мигрантов.
Блогер под ником "Саня во Флориде" показал, в каких "загонах" размещают подростков.
Взрослые мигранты также прибывают к американским границам в надежде попасть в Штаты. Они апеллируют к обещаниям Байдена. Несколько человек даже устроили акцию с призывом к американскому лидеру выполнить обещания. В майках с надписью Biden, please они стоят на коленях и, склонив головы, молят их впустить.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
22 марта 2021, 19:35
Американцы попытались пробить защиту "Спутника V" через патент
22 марта 2021, 00:20
Лукашенко не сдержал слёз и послал оппозиционеров в Хатынь: "Заблудшим и одурманенным говорю…"
22 марта 2021, 02:10
«Глобальная Британия» Бориса Джонсона – костыль для Байдена
22 марта 2021, 13:05
«Снижать санкционные риски»: Лавров призвал отходить от использования доллара
22 марта 2021, 07:35
Угнаться за гиперзвуком: Пентагон намерен ускорить модернизацию ПРО из-за разработок «противников»
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бун...
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят&quo...
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
16 марта 2021, 05:55
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
21 марта 2021, 01:25
Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.