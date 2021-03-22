На коленях - и в загон: Происходящее на границе США описали в нескольких фото

Мигранты устроили на границе с США акцию с призывом к американскому лидеру впустить их в страну. На одном из фото, появившемся в Сети, люди стоят на коленях, символизируя подчинение хозяину Белого дома. Кроме того, за последнее время на границе наметился существенный рост детей-мигрантов, прибывших без сопровождения взрослых.

Всего несколькими фото можно продемонстрировать происходящее сейчас на американских границах. После того как президент США Джо Байден отказался от трамповского проекта возведения стены на границе и призвал иностранцев въезжать в страну, толпы скопились на рубежах США.

В частности, телеканал CNN со ссылкой на полученные им документы сообщил, что буквально за неделю детей-мигрантов, прибывших к границе без сопровождения взрослых, стало на 500 больше. Всего в ведении пограничной службы США находятся по меньшей мере пять тысяч детей-мигрантов.

Блогер под ником "Саня во Флориде" показал, в каких "загонах" размещают подростков.

Взрослые мигранты также прибывают к американским границам в надежде попасть в Штаты. Они апеллируют к обещаниям Байдена. Несколько человек даже устроили акцию с призывом к американскому лидеру выполнить обещания. В майках с надписью Biden, please они стоят на коленях и, склонив головы, молят их впустить.