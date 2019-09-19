На кого ставил Путин на выборах в Израиле

Автор:

Гасанов Камран

Пока в Израиле подсчитывают голоса, было бы неплохо выяснить, а что, собственно, выборы в Кнессет дают России. Начнём с того, что Израиль – родина для 1,5 миллиона русскоязычных евреев. На встрече с представителями конгресса еврейского фонда «Керен Ха-Йесод» Владимир Путин открыто говорил об этом.

Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая сетевая, общая семья, я без преувеличения говорю! Почти 2 млн русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством,

– отметил он.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями конгресса еврейского фонда «Керен Ха-Йесод». Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Большинство русскоговорящих людей в Израиле голосуют за партию бывшего министра обороны Авигдора Либермана. Но значит ли это, что Путину нужно поддерживать именно её? Совсем не обязательно.

Из-за высокого влияния «русского лобби» любой израильский политик вынужден ставить на союз с Россией, а уж тем более в тот момент, когда через границу в Сирии сидят проиранские ополченцы. «Наш дом – Израиль» принципиально ничем не отличается от «Ликуд» в этом вопросе. И Нетаньяху заслуживает не меньших похвал в предотвращении конфронтации с Россией после сбитого российского самолёта Ил-20 год назад, чем Либерман.

Некоторые эксперты, такие как спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников, полагают, что на самом деле в Кремле поставили на действующего премьера Биньямина Нетаньяху. Лидер партии «Ликуд» завёл традицию – ездить в Россию перед выборами. Последние визиты Биби проходили за 2-3 дня до голосования. Так было в апреле, так было в сентябре.

Речь шла, разумеется, про нынешнего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который на днях встречался с Владимиром Путиным в Сочи и услышал, видимо, что хотел, от российского президента. Что Россия будет рада, если русскоязычная часть Израиля проголосует за партию господина Нетаньяху,

– пишет Колесников в своём репортаже о вчерашней встрече Путина с самыми богатыми еврейскими бизнесменами.

При этом свой аргумент Колесников не подкрепляет фактами, кроме самой встречи глав государств в Сочи и лестных слов Путина в адрес Израиля. Если проанализировать речь российского президента, то можно заметить, что в ней он максимально избегает подчёркивания значимости Биби.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

На встрече в Сочи он сказал о том, что ему «небезразлично, какие люди придут в парламент Израиля», и выразил надежду на победу «ответственных политиков, которые сохранят всё лучшее в отношениях с Россией». Конкретных имён президент России не назвал.

Исключением из правил стал только момент, когда Путин поблагодарил Нетаньяху за его усилия, благодаря которым «наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, и по линии военного сотрудничества». Но на месте Биби любой другой израильский премьер тоже попытался бы избежать конфликта с Россией.

Главный редактор информагентства «Реалист» Саркис Цатурян отмечает, что Нетаньяху важен для Кремля.

Нетаньяху представляет особую ценность для Путина, поскольку он является коммуникатором между разными течениями в мировом еврействе, который способен находить общий язык с американскими демократами и республиканцами. Хотя последние ему благоволят в гораздо большей степени,

– рассказал он в беседе с Царьградом.

Фото: Media_works / Shutterstock.com

Стоит отметить, что перед встречами Путина и Нетаньяху в израильских СМИ всплывают инсайды о взаимных услугах: Путин убирает иранцев из Сирии, Нетаньяху через еврейское лобби в США помогает снять санкции США. Пока что сообщения так и остались слухами.

Несмотря на определённый интерес, поставить на лидера «Ликуд» Россия не может, считает Цатурян.

«Поставить на Нетаньяху Кремль не может при всем желании. На такую ставку не способен и Вашингтон, поскольку состав Кнессета и кабинета министров в Иерусалиме формируется под влиянием того баланса сил внутри еврейства, который достигнут или не достигнут на определённый промежуток времени. Отсюда проистекает бесконечная череда досрочных выборов. Сложная мозаика электоральных групп в Израиле делает влияние нееврейских внешних сил на Иерусалим эфемерным, что является благом для еврейского народа и служит залогом его развития», – добавил эксперт.

Писатель и публицист Исраэль Шамир тоже полагает, что у России нет фаворита в израильской политике.

Не думаю, что Путин ставил на Нетаньяху или на Либермана. Путин – осторожный человек и готов к любому варианту. Москве предпочтителен любой договороспособный человек без ненависти к России. Нетаньяху – не мечта с точки зрения Москвы. Но может быть и хуже,

– сказал Шамир.

То, что Нетаньяху сам по своей инициативе ездит в Россию, встречается с Путиным и расклеил в Израиле предвыборные плакаты с изображением двух лидеров, не говорит о ставке Кремля на «Ликуд». Как и то, что на встрече с еврейскими бизнесменами в отеле Four Seasons российский президент долго пожимал руку главному спонсору партии Нетаньяху – Шелдону Аделсону.

Если говорить об остальных партиях, то шансов заподозрить Кремль в симпатиях к ним ещё меньше. Идущая в лидерах «Кахоль Лаван» Бенни Ганца – либеральная партия, и их поддерживают американские демократы. Поддерживать союзников тех, кто противится нормализации отношений США с Россией, было бы тоже странно.

Независимо от того, кто сформирует правящую коалицию в Израиле, страны будут и дальше поддерживать партнёрские связи. В этом Тель-Авив заинтересован даже больше, чем Москва, потому что Россия – единственный игрок в регионе, имеющий влияние на главного соперника Израиля – Иран. В отличие от других вопросов, по иранской тематике в израильской политике царит полный консенсус.