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На кого рассчитан дешевый спектакль с ЗРК "Бук"? СБУ от отчаяния готова хвататься за любой мусор - Баранец
18 июля 2019, 02:09 • 86 • Политика
СБУ сообщила, что задержала водителя, якобы перевозившего сбивший "Боинг" МН17 ракетный комплекс "Бук". "Из-за жесточайшего дефицита доказательств причастности России к катастрофе "Боинга" СБУ готова хвататься за любой мусор", - Баранец раскрыл "дешевый спектакль" украинских спецслужб.
СБУ заявила о задержании участника транспортировки автотягача, перевозившего зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук", из которого, по версии международного следствия, в 2014 году в Донбассе был сбит малайзийский Boeing MH17. Сообщение украинской спецслужбы прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Он уверен, что данный вброс был приурочен исключительно к 5-летнему юбилею трагедии и выборам в Верховную раду Украины. Руководству СБУ очень нужно было доложить о некотором успехе президенту и показать свою работу, уверен военный обозреватель КП.
Военный обозреватель КП отмечает, что это полностью соответствует украинской позиции, которая страдает из-за жесточайшего дефицита доказательств причастности России. Он добавляет, что от отчаяния СБУ готова хвататься за любой мусор, а если и его нет - его создают искусственно.
Ещё один аспект, по мнению Виктора Баранца, состоит в том, что Украина пытается подыграть международной комиссии по расследованию катастрофы MH17, в которой всё трещит по швам ещё с первого дня расследования.
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