На кого рассчитан дешевый спектакль с ЗРК "Бук"? СБУ от отчаяния готова хвататься за любой мусор - Баранец

СБУ заявила о задержании участника транспортировки автотягача, перевозившего зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук", из которого, по версии международного следствия, в 2014 году в Донбассе был сбит малайзийский Boeing MH17. Сообщение украинской спецслужбы прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Он уверен, что данный вброс был приурочен исключительно к 5-летнему юбилею трагедии и выборам в Верховную раду Украины. Руководству СБУ очень нужно было доложить о некотором успехе президенту и показать свою работу, уверен военный обозреватель КП.

"В данном случае, мне кажется, что произошел очередной дешевый и плохо подготовленный спектакль", - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.

Военный обозреватель КП отмечает, что это полностью соответствует украинской позиции, которая страдает из-за жесточайшего дефицита доказательств причастности России. Он добавляет, что от отчаяния СБУ готова хвататься за любой мусор, а если и его нет - его создают искусственно.

Ещё один аспект, по мнению Виктора Баранца, состоит в том, что Украина пытается подыграть международной комиссии по расследованию катастрофы MH17, в которой всё трещит по швам ещё с первого дня расследования.