«На ключевых направлениях»: каких результатов достигла российская оборонка в 2019 году

Выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ позволило увеличить долю современного вооружения в армии до 68,2%. В прошлом году этот показатель составлял 61,5%. Столь впечатляющий результат был достигнут благодаря работе ОПК и Минобороны по переоснащению вооружённых сил, в частности за счёт поставок бронетехники, ракет, артиллерии, робототехнических комплексов и БПЛА. Как отметил Владимир Путин, Россия является единственной обладательницей гиперзвукового оружия, которое успешно осваивается в войсках. В то же время глава государства неоднократно обращал внимание на необходимость диверсификации ОПК. В ближайшие пять лет оборонный сектор должен увеличить долю гражданской продукции до 30%. По мнению экспертов, Путин поставил перед промышленниками сложные, но выполнимые задачи.

В уходящем году оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ выполнил поставленные руководством страны задачи. Отечественные ВС получили 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения, что позволило довести долю современной военной техники до 68,2%. В следующем году этот показатель составит 70% — такие данные приводит Минобороны России.

В 2019 году Вооружённые силы РФ получили 624 единицы танков и бронемашин, 143 современных самолёта и вертолёта, 17 катеров и судов обеспечения, восемь надводных кораблей, четыре береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион», 13 космических аппаратов и другие виды вооружения. Полностью удалось перевооружить ракетные бригады на оперативно-тактический комплекс «Искандер».

Не менее масштабные задачи поставлены перед российским оборонным сектором в следующем году. Предприятия ОПК должны передать в войска 565 современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, 106 летательных аппаратов, 14 кораблей, три подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения, свыше десятка зенитных ракетных комплексов разного радиуса действия.

«Достойные результаты»

Выступая на расширенной коллегии Минобороны 24 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что в уходящем году произошло много качественных и системных изменений. По его словам, благодаря работе ОПК и Минобороны армия получила новейшие образцы роботизированных комплексов, беспилотных аппаратов, средств связи и управления.

Это позволило сделать Россию единственной в мире обладательницей гиперзвукового оружия, отметил Путин. Глава государства призвал поддерживать 70%-ный уровень новой техники в войсках, который будет достигнут в следующем году.

Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Минобороны после ежегодного расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ в Национальном центре управления обороной

РИА Новости

© Михаил Климентьев

При этом президент обратил внимание на то, что армия и флот «всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий». Путин подчеркнул, что отечественное вооружение должно быть лучше иностранных изделий, «если мы хотим побеждать».

«Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда. Это военная организация государства. Техника должна быть лучше. Мы можем этого добиваться и добиваемся этого на ключевых направлениях развития. И так нужно по всем компонентам работать», — поставил задачу президент.

В беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что в целом оборонная отрасль успешно выполняет поручения главы государства и главного заказчика — Минобороны. Лакмусовой бумажкой эффективности работы ОПК, как считает эксперт, является высокий уровень оснащённости Вооружённых сил РФ современной боевой техникой и вооружением.

«Из тех цифр, которые нам известны, можно сделать вывод, что ОПК стабильно выполняет гособоронзаказ. Конечно, не всё гладко, есть сферы, где нужно подтянуться, но в текущих экономических и геополитических реалиях оборонка демонстрирует очень достойные результаты. Это видно по объёмам экспорта и поставкам вооружения для нашей армии», — сказал Кошкин.

Аналитик назвал большим достижением тот факт, что российский ОПК обеспечивает динамику перевооружения без увеличения оборонного бюджета. Последние годы Москва направляет на нужды обороны около $46 млрд. Для сравнения: расходы США на вооружённые силы в 2020 году впервые достигнут почти $750 млрд.

«Да, у России весьма жёсткие финансовые ограничения, связанные с военным бюджетом. Минобороны приходится перевооружать армию, не забывая про социальное обеспечение военнослужащих. Однако у этой ситуации есть и положительная сторона: сохранение текущего объёма ассигнований на нужды обороны стимулирует развитие более эффективного подхода к распределению средств», — пояснил Кошкин.

На этапе диверсификации

Помимо обеспечения ГОЗ, стратегической задачей оборонного сектора РФ является диверсификация (конверсия) производства. Речь идёт о постепенном увеличении объёма продукции для гражданских нужд. В декабре 2016 года глава государства поставил задачу к 2020 году довести долю невоенных товаров до 17%, к 2025 году — до 30%, к 2030 году — до 50%.

На текущий момент ОПК перевыполнил задачу по диверсификации на краткосрочную перспективу. Выступая в сентябре этого года в Ижевске на заседании Военно-промышленной комиссии, Владимир Путин заявил, что по состоянию на прошлый год доля гражданской продукции в оборонке составила 20,9%. Тем не менее глава государства посетовал, что промышленники могли бы продемонстрировать и более высокие показатели.

«Вновь хочу подчеркнуть: от эффективности действий по этому направлению (диверсификации. — RT) зависит будущее предприятий отрасли, их экономическая, технологическая и финансовая устойчивость, их способность, как мы много раз с вами уже говорили, после прохождения пика оборонных заказов решать как свои профильные задачи, так и наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках», — сказал Путин на совещании.

© Корпорация «Иркут»

Необходимость диверсификации руководство страны объясняет сокращением ГОЗ в будущем, а также стремлением превратить оборонную индустрию в одного из драйверов экономического развития России. Как неоднократно говорил президент, при выполнении плановых показателей по конверсии предприятия должны переходить на выпуск исключительно высокотехнологичной продукции.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев заявил RT, что диверсификация ОПК позволит минимизировать экономические риски и сделает оборонные предприятия более устойчивыми к финансовым потрясениям. В перспективе у оборонного сектора, помимо ГОЗ, должна появиться дополнительная точка опоры в виде внутреннего гражданского рынка и экспорта, полагает аналитик.

«На мой взгляд, главная цель нынешней конверсии — обеспечение стабильного существования ОПК с сохранением ключевых компетенций в области военных технологий. Анализ принятых документов позволяет сделать вывод, что руководство России учитывает неудачный опыт «демилитаризации» оборонного комплекса нашей страны при Горбачёве и Ельцине», — отметил Денисенцев.

Эксперт подчеркнул, что анонсированная Владимиром Путиным диверсификация носит долгосрочный характер, и это позволяет «мягко и аккуратно» осуществить перевод оборонки на гражданские рельсы. Кроме того, как полагает Денисенцев, государство наверняка предусмотрело определённые ограничения в конверсии для производителей зенитных и ракетных вооружений.

«50% к 2030 году — это валовой показатель. Естественно, не получится «огражданить» на таком уровне все компании. Да и цели такой, насколько я понимаю, нет. Скорее всего, конверсия не коснётся узкоспециализированных предприятий или таких гигантов как «Алмаз-Антей» с долей военной продукции в 94% (данные SIPRI — Стокгольмского института исследования проблем мира). Очевидно, что наибольший потенциал диверсификации сосредоточен в авиастроении, судостроении, электронной промышленности и двигателестроении», — сказал Денисенцев.

Основными драйверами российской конверсии собеседник RT назвал национальные проекты, спрос со стороны крупных добывающих компаний и экспорт. По его мнению, оборонный сектор вполне может закрепиться на таких новых рынках, как переработка мусора, производство медицинской аппаратуры, насосов и компрессорного оборудования.

«Важнейший источник притока средств для конверсии я вижу в национальных проектах. В ближайшие годы на их реализацию будут потрачены более 6 трлн рублей. Однако, чтобы оборонка получила значительную часть этих денег, государству необходимо ввести режим квотирования и ограничить конкуренцию со стороны иностранных компаний. Задача по диверсификации ОПК очень сложная, амбициозная, о чём президент много раз говорил, но, в принципе, решаемая», — резюмировал Денисенцев.