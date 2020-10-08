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На Киргизии отработали переворот в России: Политолог спрогнозировал сроки русского "майдана"
08 октября 2020, 22:15 • 197 • Политика
На Киргизии западные спецслужбы отработали планируемый госпереворот в России, уверен политолог Руслан Осташко. Он также спрогнозировал сроки русского "майдана". По его мнению, иностранные провокаторы назначили его на следующий год, когда в нашей стране состоятся выборы в Государственную думу.
Политолог Руслан Осташко предположил, что ситуация в Киргизии стала очередной тренировкой западных спецслужб перед главным событием - провоцированием "майдана" в России.
Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом Nation News. Эксперт предположил, что это событие намечено в РФ западными кураторами на следующий год, когда в нашей стране состоятся выборы в Государственную думу.
Осташко отметил, что ранее данная технология цветной революции была успешно опробована в целом ряде бывших республик СССР - в Прибалтийских странах, на Украине, теперь и в Киргизии. В случае же с Белоруссией всё пошло не совсем по плану.
Собеседник издания, кроме того, не исключил, что история с "отравлением" Алексея Навального является частью этого замысла и что блогера готовят в лидеры российского "майдана".
Он пояснил, что провокаторы, очевидно, сделают ставку на молодых людей - искать координаторов на месте будут, скорее всего, именно из их числа. Под этого среднего "потребителя" сейчас и подгоняют образ Навального, считает Осташко.
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