На Киргизии отработали переворот в России: Политолог спрогнозировал сроки русского "майдана"

Политолог Руслан Осташко предположил, что ситуация в Киргизии стала очередной тренировкой западных спецслужб перед главным событием - провоцированием "майдана" в России.

Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом Nation News. Эксперт предположил, что это событие намечено в РФ западными кураторами на следующий год, когда в нашей стране состоятся выборы в Государственную думу.

Осташко отметил, что ранее данная технология цветной революции была успешно опробована в целом ряде бывших республик СССР - в Прибалтийских странах, на Украине, теперь и в Киргизии. В случае же с Белоруссией всё пошло не совсем по плану.

Собеседник издания, кроме того, не исключил, что история с "отравлением" Алексея Навального является частью этого замысла и что блогера готовят в лидеры российского "майдана".

Он пояснил, что провокаторы, очевидно, сделают ставку на молодых людей - искать координаторов на месте будут, скорее всего, именно из их числа. Под этого среднего "потребителя" сейчас и подгоняют образ Навального, считает Осташко.