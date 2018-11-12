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На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»

12 ноября 2018, 14:24  •  263 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко похвалился, что провел в Париже 40 встреч, включая краткое обсуждение с американским коллегой Дональдом Трампом. В сети с юмором прокомментировали это заявление, ответив на него красноречивым эпизодом из кинофильма «Золушка», где велся подсчет «знаков внимания».
Ранее у себя в Twitter президент Украины Петр Порошенко не смог удержаться, чтобы не похвалить себя за активность в Париже. Он указал, что «во время визита во Францию было проведено более 40 встреч и обсуждений».
«В частности, краткое обсуждение с президентом США Дональдом Трампом», - добавил лидер Незалежной. О том, что глава Белого дома даже не удостоил его рукопожатием он, разумеется, и не заикнулся.
Загалом, під час візиту у Францію було проведено більше 40 зустрічей та обговорень. Зокрема, коротке обговорення з Президентом США Дональдом Трампом.

16 листопада у Вашингтоні також буде проведена комісія стратегічного партнерства на рівні міністрів закордонних справ
— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 ноября 2018 г.
А вот интернет-пользователей вовсю рассмешил хвастливый пост Порошенко. В сети нашли ему очень красноречивое сравнение с фильмом-сказкой «Золушка» (1947 года) режиссеров Михаила Шапиро и Надежды Кошеверовой. Точнее, с показательным эпизодом про подсчет «знаков внимания» королевских особ.
«Украинская делегация обсуждает итоги поездки во Францию. Так вижу», - смеются в сети.
Президент Порошенко - "...во время визита во Францию было 40 встреч плюс КОРОТКОЕ обсуждение с Трампом»
Украинская делегация обсуждает итоги поездки во Францию. Так вижу)) pic.twitter.com/X0LrIOIikK
— Borisenko (@amdn_blog) 11 ноября 2018 г.

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