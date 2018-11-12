На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»

Президент Украины Петр Порошенко похвалился, что провел в Париже 40 встреч, включая краткое обсуждение с американским коллегой Дональдом Трампом. В сети с юмором прокомментировали это заявление, ответив на него красноречивым эпизодом из кинофильма «Золушка», где велся подсчет «знаков внимания».

Ранее у себя в Twitter президент Украины Петр Порошенко не смог удержаться, чтобы не похвалить себя за активность в Париже. Он указал, что «во время визита во Францию было проведено более 40 встреч и обсуждений».

«В частности, краткое обсуждение с президентом США Дональдом Трампом», - добавил лидер Незалежной. О том, что глава Белого дома даже не удостоил его рукопожатием он, разумеется, и не заикнулся.

Загалом, під час візиту у Францію було проведено більше 40 зустрічей та обговорень. Зокрема, коротке обговорення з Президентом США Дональдом Трампом.



16 листопада у Вашингтоні також буде проведена комісія стратегічного партнерства на рівні міністрів закордонних справ — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 ноября 2018 г.

А вот интернет-пользователей вовсю рассмешил хвастливый пост Порошенко. В сети нашли ему очень красноречивое сравнение с фильмом-сказкой «Золушка» (1947 года) режиссеров Михаила Шапиро и Надежды Кошеверовой. Точнее, с показательным эпизодом про подсчет «знаков внимания» королевских особ.

«Украинская делегация обсуждает итоги поездки во Францию. Так вижу», - смеются в сети.