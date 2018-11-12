|
На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»
12 ноября 2018, 14:24 • 263 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко похвалился, что провел в Париже 40 встреч, включая краткое обсуждение с американским коллегой Дональдом Трампом. В сети с юмором прокомментировали это заявление, ответив на него красноречивым эпизодом из кинофильма «Золушка», где велся подсчет «знаков внимания».
Ранее у себя в Twitter президент Украины Петр Порошенко не смог удержаться, чтобы не похвалить себя за активность в Париже. Он указал, что «во время визита во Францию было проведено более 40 встреч и обсуждений».
«В частности, краткое обсуждение с президентом США Дональдом Трампом», - добавил лидер Незалежной. О том, что глава Белого дома даже не удостоил его рукопожатием он, разумеется, и не заикнулся.
А вот интернет-пользователей вовсю рассмешил хвастливый пост Порошенко. В сети нашли ему очень красноречивое сравнение с фильмом-сказкой «Золушка» (1947 года) режиссеров Михаила Шапиро и Надежды Кошеверовой. Точнее, с показательным эпизодом про подсчет «знаков внимания» королевских особ.
«Украинская делегация обсуждает итоги поездки во Францию. Так вижу», - смеются в сети.
Подпишитесь на нас
263
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
08 ноября 2018, 15:54
|
07 ноября 2018, 07:39
|
06 ноября 2018, 00:56
|
06 ноября 2018, 03:54
|
10 ноября 2018, 02:28
|
08 ноября 2018, 03:09
|
06 ноября 2018, 03:54