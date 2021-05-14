На Хорватии протестировали ковид-паспорта: "Ключевые компоненты системы работают"

Хорватия первой в Евросоюзе протестировала ковид-паспорта. "Ключевые компоненты хорватской системы работают и готовы начать выдачу сертификатов", - говорится в заявлении властей страны.

В Евросоюзе протестировали на Хорватии систему выдачи сертификатов здоровья, или как их ещё называют, "ковид-паспортов". Об успешных испытаниях отчитался министр внутренних дел Хорватии и глава национального кризисного штаба Давор Божинович.

Речь идёт о системе выдачи документов, которые удостоверяют, что их владелец переболел коронавирусной инфекцией COVID-19 или получил прививку от неё. Предполагается, что наличие такого документа даст его владельцу значительные привилегии в сравнении с теми, кто по тем или иным причинам не имеет доступа к прививке. Из-за этого в обществе неоднозначное отношение к данной инициативе.

Агентство по коммерческой деятельности, которое отвечает за разработку технического решения, успешно провело тестирование с центральным цифровым терминалом и было подтверждено, что все ключевые компоненты хорватской системы работают и готовы начать выдачу сертификатов,

- говорится в сообщении пресс-службы кабмина Божиновича.

Добавляется, что техническая готовность системы подтверждена на три дня раньше запланированного срока. А официальный запуск системы запланирован на начало июня этого года.

Напомним, что противники "ковид-паспортов" высказывают опасение, что внедрение системы приведёт к сегрегации населения на тех, кто имеет доступ к вакцине, и тех, кто по каким-либо причинам не может её получить. И последние окажутся серьёзно ущемлены в правах по сравнению с первыми. Дополнительные опасения вызывает то, что в Европе наблюдается дефицит вакцин.