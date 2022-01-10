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На Казахстан - освобождать Мариуполь: смешнее анекдотов только украинские тик-токи
10 января 2022, 02:10 • 81 • Политика
Военный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц заметил интересную особенность, связанную с русской военной техникой. На Казахстан – освобождать Мариуполь. Такой вывод можно сделать из украинских тик-токов, которые даже смешнее анекдотов.
В своём Telegram-канале Александр Коц рассказал о тик-токах, перепосты которых активно делаются в украинском сегменте Twitter. На кадрах эшелоны русской военной техники, находящиеся в различных частях России.
В основном на видео танки и самоходные гаубицы. Значительно реже встречаются реактивные системы залпового огня, бронетранспортёры и боевые машины пехоты. Причём выкладывающие ролик ставят подписи – "В Казахстан".
Военкор признался: долго размышлял, пытаясь вообразить условия, при которых на территории Казахстана может быть применён танк или 122-миллиметрова самоходная артиллерийская установка.
"И почему-то кроме освобождения Мариуполя ничего в голову не приходит", - написал Коц.
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