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На Каспии прошел самый зрелищный парад кораблей за всю историю
26 июля 2020, 17:30 • 130 • В России
В акватории Каспийского моря прошел грандиозный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. После передислокации флотилии из Астрахани в Дагестан впервые в истории парад кораблей развернулся до такого масштаба.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
По информации Южного военного округа Министерства обороны России, в параде задействовали более 40 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Это ракетные и артиллерийские корабли,гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные и патрульные катера. Еще больше десятка авиационной техники подняли в небо.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Как рассказал «КП-Северный Кавказ» председатель правительства Дагестана Артем Здунов: «Каспийская флотилия сегодня показала свою военную мощь».
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Военно-морской парад в Каспийске.
На глазах у гостей парада экипажи малых артиллерийских кораблей «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск» провели боевые стрельбы по морским целям. По условному противнику ударили и военные артиллерийских катеров АК-209, АК-223 и АК-201.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Показал себя и военный корабль «Дагестан», с которого в 2015 году по объектам террористов в Сирии нанесли массированный удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр НК».
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Частью программы стала тренировка по отвлечению противника. Военные показали, как проходит радиоэлектронная борьба с постановкою ложных отвлекающих целей при отражении ударов от воздушных средств условного врага.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
В небе над морем боевые задачи выполняли бомбардировщики СУ-34, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и истребители СУ-27.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Самым зрелищным событием парада стала имитация морского боя, а кульминацией – высадка морских пехотинцев на берег. В 22:00 прогремит праздничный салют.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Фото: пресс-служба Южного военного округа
После поздравления военных с праздником глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что «в Каспийске ведется масштабное строительство объектов флотилии и социальной инфраструктуры для военных».
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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