Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорко...
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы сабо...
Главная / В России

На Каспии прошел самый зрелищный парад кораблей за всю историю

26 июля 2020, 17:30  •  130 • В России

В акватории Каспийского моря прошел грандиозный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. После передислокации флотилии из Астрахани в Дагестан впервые в истории парад кораблей развернулся до такого масштаба.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

По информации Южного военного округа Министерства обороны России, в параде задействовали более 40 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Это ракетные и артиллерийские корабли,гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные и патрульные катера. Еще больше десятка авиационной техники подняли в небо.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Как рассказал «КП-Северный Кавказ» председатель правительства Дагестана Артем Здунов: «Каспийская флотилия сегодня показала свою военную мощь».

Военно-морской парад в Каспийске.

На глазах у гостей парада экипажи малых артиллерийских кораблей «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск» провели боевые стрельбы по морским целям. По условному противнику ударили и военные артиллерийских катеров АК-209, АК-223 и АК-201.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Показал себя и военный корабль «Дагестан», с которого в 2015 году по объектам террористов в Сирии нанесли массированный удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр НК».

Частью программы стала тренировка по отвлечению противника. Военные показали, как проходит радиоэлектронная борьба с постановкою ложных отвлекающих целей при отражении ударов от воздушных средств условного врага.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

В небе над морем боевые задачи выполняли бомбардировщики СУ-34, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и истребители СУ-27.

На Украине новая услуга – в СИЗО по предоплате

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Самым зрелищным событием парада стала имитация морского боя, а кульминацией – высадка морских пехотинцев на берег. В 22:00 прогремит праздничный салют.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

После поздравления военных с праздником глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что «в Каспийске ведется масштабное строительство объектов флотилии и социальной инфраструктуры для военных».

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
25 июля 2020, 18:30
Патриарх Кирилл попросил монахиню Феофанию продать дорогой Мерседес
25 июля 2020, 17:30
На Украине новая услуга – в СИЗО по предоплате
26 июля 2020, 02:00
Арктика на замке: чем уникален первый крупнотоннажный корабль ледового класса для ФСБ «Пурга»
26 июля 2020, 12:30
Михаил Дегтярёв - о встречах с хабаровчанами: Водители мне посигналили. Остановились на обочине, поговорили и о Фургале, и о том, как будем жить дальше
25 июля 2020, 10:30
Премьера Мишустина: глава правительства впервые выступил с годовым отчетом перед Госдумой
26 июля 2020, 09:00
«Корабли отвечают самым высоким требованиям современного боя»: как идёт обновление ВМФ России
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою стр...
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в кр...
26 июля 2020, 10:05
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных дес...
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабар...
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2020, 00:05
Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
21 июля 2020, 16:00
Так Кадыров США ещё не отвечал: Пять дерзких цитат главы Чечни
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - признаем права"
25 июля 2020, 00:05
"Русский стиль", "Это безумие!": Иностранцев поразил полёт "Прогресс МС-15" к МКС
20 июля 2020, 01:00
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
23 июля 2020, 21:05
"Обманул по-крупному": Как Путин обошёлся с бунтовщиком, рассказал Марат Баширов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.