«На карту поставлено слишком многое»: почему США предложили Мадуро покинуть Венесуэлу

Гуманитарный кризис в Венесуэле служит прикрытием для военных планов США, считает президент страны Николас Мадуро. Он призвал оппозицию к диалогу и поставил подпись под обращением к Трампу с призывом прекратить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Тем временем в Соединённых Штатах заявляют, что «время для диалога с Мадуро прошло». В Госдепартаменте считают, что в случае смены власти президенту Венесуэлы следует направиться «в Россию или на Кубу». Как отмечают эксперты, США не заинтересованы в поиске компромисса.

Гуманитарный кризис в Венесуэле служит прикрытием для военных планов США, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

«Гуманитарный кризис — это только прикрытие для военных планов правительства (президента США Дональда. — RT) Трампа, — сказал он. — Весь кризис в Венесуэле состоит в том, что США ввели санкции и устроили финансовую блокаду», — приводит слова Мадуро ТАСС.

Легитимный президент принял участие в кампании по сбору подписей против вмешательства Трампа в дела Венесуэлы. Мадуро с супругой пришёл на площадь Боливара в Каракасе, где располагается один из пунктов сбора подписей под обращением к президенту США. Лидер государства и его жена первыми подписались под петицией. Цель акции — сбор 10 млн подписей против вмешательства США в дела Венесуэлы.

Мадуро также заявил, что властям и оппозиции следует сесть за стол переговоров, поскольку отказ от диалога «означает выбор силы как пути».

Между тем в Москве вновь подчеркнули, что Мадуро — единственный законный президент Венесуэлы. Об этом заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«В Венесуэле есть законный президент — Николас Мадуро, и только народу этой страны надлежит решать вопрос о своих руководителях в соответствии с национальными конституционными процедурами», — сказал дипломат.

Он добавил, что Каракас не направлял российской стороне просьбу о военной помощи. Щетинин отметил, что переговоры о статусе Венесуэлы не могут быть «диалогом о капитуляции». Необходимо уважение суверенитета, отмечает дипломат.

«Недопущение деструктивного, включая силовое, вмешательства извне. Диалог. Если для этого потребуется международное содействие — мы за», — заключил представитель МИД России.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он призвал главу государства Николаса Мадуро уйти в отставку. Верховный суд Венесуэлы назвал действия Гуаидо незаконными, однако США и ряд других стран признали его в качестве легитимного лидера.

Мадуро, в свою очередь, заявил, что Гуаидо действует при поддержке США, которые пытаются организовать переворот в Венесуэле.

Президент Венесуэлы и его супруга поставили свои подписи под обращением к Трампу REUTERS/Carlos Barria

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© Carlos Barria

«Друзья на Кубе и в России»

В Вашингтоне накануне заявили, что время для диалога с Мадуро прошло, и призвали все страны признать Хуана Гуаидо президентом страны. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс даже предположил, куда может отправиться Мадуро в случае смены власти. Среди возможных стран, которые могут принять законного президента Венесуэлы, Абрамс назвал Кубу и Россию.

«У него есть друзья на Кубе и в России. Есть и другие, они приходили к нам и говорили, что готовы принять членов нынешнего нелегитимного режима», — сказал спецпредставитель.

Сторонники Мадуро уже столкнулись с трудностями при пересечении государственных границ. Как пишет газета El Nacional, Колумбия приостановила действие карт пограничной мобильности более 300 венесуэльцев, связанных с законным правительством страны. В Боготе их назвали «пособниками диктатуры Николаса Мадуро».

«Гибкие государственные меры введены с целью помочь гражданам Венесуэлы. Это неправильно, что они страдают от голода и нужды, пока сторонники диктатуры пользуются преимуществами и въезжают в страну по этой карте, в том числе для того, чтобы совершать покупки», — цитирует издание главу миграционной службы Колумбии Кристиана Крюгера.

Между тем США продолжают доставлять на границу Венесуэлы гуманитарную помощь, хотя власти страны её не принимают и блокируют дороги.

«Мы продолжим доставлять гуманитарную помощь на границу... Но не думаю, чтобы мы, Колумбия или кто-либо ещё собирались доставлять помощь в страну насильно», — прокомментировал ситуацию спецпредставитель Абрамс.

Венесуэльская оппозиция планирует провести 14 февраля в Вашингтоне международную конференцию по сбору гуманитарной помощи.

Армия Венесуэлы заблокировала мост на границе с Колумбией из-за планов оппозиции по доставке гумпомощи

«Американцы не будут отступать»

США уже продолжительное время вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы — и именно Вашингтон спровоцировал текущий социально-экономический кризис в стране, считает заместитель директора Института стратегических исследований РУДН Никита Данюк.

«Те санкции, которые применяются, были направлены на ухудшение социально-экономической ситуации. Именно Вашингтон является одним из главных интересантов, чтобы в Венесуэле произошла смена политического режима, они ставят на Гуаидо», — заявил RT эксперт.

По его словам, США будут выставлять Мадуро «изгоем», поскольку сместить его в кратчайшие сроки не удалось. Данюк сказал, что США выгодно «сделать для него политическую изоляцию, в рамках которой единственный выход — билет до Москвы или Гаваны».

Заявления американской стороны свидетельствуют, что США стоят у истоков дестабилизации в Венесуэле, говорит Данюк. По мнению эксперта, на фоне внутриполитических поражений Трампу крайне важно сместить Мадуро.

«Я не исключаю возникновения каких-либо провокаций или, может быть, специальных операций силами американских спецслужб, я уже не говорю про военных. На карту поставлено слишком много, именно поэтому американцы не будут отступать», — подытожил эксперт.