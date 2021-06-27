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На карту МИР: в России изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

27 июня 2021, 19:10  •  198 • В России
С 1 июля 2021 года пенсии и другие социальные выплаты в России можно будет получить только на карту платёжной системы МИР. Изменения не коснутся пенсионеров, получающих выплаты на счёт по вкладу или наличными. Замена карт для пенсионеров должна была завершиться ещё к 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса срок перевода на карты МИР несколько раз продлевался.
 
АГН «Москва» © Кирилл Зыков
 

С 1 июля 2021 года пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и другие соцвыплаты в России можно будет получить только на карту платёжной системы МИР или на счета и вклады с опцией пополнения и снятия. Получать эти средства на карты других платёжных систем будет нельзя.

В пресс-службе Пенсионного фонда уточнили, что на карту МИР будут поступать следующие выплаты: все виды пенсий, единовременные и срочные выплаты средств пенсионных накоплений, компенсации по уходу за нетрудоспособными гражданами, ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом и инвалидом с детства I группы, федеральная социальная доплата к пенсии, ежемесячная выплата в связи с рождением второго ребёнка и ряд других категорий.

Ранее в Национальной системе платёжных карт отмечали, что мера коснётся также детских пособий, в том числе единовременных пособий по беременности и родам, начислений за постановку на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, а также ежемесячных выплат — по уходу за ребёнком, на детей в возрасте от трёх до семи лет, на третьего ребёнка и ряд других.

Изменения не затронут тех, кому выплаты зачисляют на счёт по вкладу (на сберкнижку), номинальный счёт или доставляют почтой, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за рубежом.

В ПФР напомнили, что после получения карты МИР держатель должен направить её реквизиты в Пенсионный фонд. Сделать это можно в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Также можно лично подать заявление в клиентской службе фонда или в многофункциональном центре.

«В заявлении о перечислении пенсии на новую карту нужно указать 20-значный номер счёта карты МИР. Его можно узнать в онлайн-сервисе банка, получить в устройстве самообслуживания или офисе банка, — пояснили в ПФР. — Если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту МИР, то его деньги сохранятся, пенсия никуда не денется. Например, если выплаты производятся на карту Сбербанка, то банк автоматически откроет текущий счёт, с которого средства можно будет получить в кассе банка. Или через онлайн-сервис банка перевести средства с текущего счёта на действующую карту и средства снять уже непосредственно с карты».

В Пенсионном фонде добавили, что если выплаты производятся на карту другой кредитной организации, то в течение десяти рабочих дней от даты перечисления средств представитель банка должен связаться с получателем для оформления карты МИР.

Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платёжной системе», предполагающий, в частности, поэтапный перевод всех работников бюджетной сферы, госслужащих и студентов на карту МИР.

Изначально замена карт должна была завершиться к 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса срок перевода пенсионеров на карты МИР несколько раз продлевался, в том числе в декабре 2020-го — до 1 июля 2021 года.

  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

В Банке России тогда уточнили: «В текущих условиях крайне важно, чтобы пожилые люди, находящиеся в самоизоляции, не беспокоились по поводу перевода пенсий на карты МИР и получения новых карт и в первую очередь заботились о своём здоровье».

В Центробанке отмечали, что более 96% пенсионеров, получающих выплаты именно на карты, уже переведены на карты МИР. Тем не менее оставалась небольшая доля тех, кто из-за пандемии такую карту ещё не получил, и регулятор на фоне эпидемиологической обстановки тогда рекомендовал банкам доставлять карты на дом.

В декабре 2018 года правительство также приняло постановление, согласно которому перевод на карты МИР распространили и на пенсионеров, получающих выплаты по линии МВД, Минобороны, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии.

Напомним, решение о создании Национальной системы платёжных карт было принято в 2014 году, после того как Visa и Masterсard перестали обслуживать карты нескольких банков, попавших под западные санкции.

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