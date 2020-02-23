На карантине в Казани: как прошла эвакуация россиян с лайнера Diamond Princess

Восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту японской Иокогамы, вернулись на родину спецбортом МЧС. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, у троих из них был обнаружен коронавирус, однако заболевание протекает в лёгкой форме. Россияне размещены на время карантина в инфекционную больницу в Казани.

Восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту японской Иокогамы, вернулись на родину, у троих из них ранее был обнаружен коронавирус. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Всего на судне находились 24 россиянина.

«Остальные российские граждане отказались от перелёта специальным комфортабельным бортом МЧС», — цитирует Голикову РИА Новости.

Теперь вернувшиеся россияне, а также принимавшие участие в эвакуации специалисты в течение 14 дней будут находиться на карантине в Казани под наблюдением врачей.

Вице-премьер добавила, что вернувшиеся в РФ соотечественники чувствуют себя хорошо. У россиян, у которых по результатам анализов была выявлена инфекция, заболевание протекает в лёгкой форме без выраженных симптомов и осложнений.

Граждан, размещённых в казанской инфекционной больнице, уже посетили глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов. Пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова рассказала, что среди пациентов четверо местных жителей и один ребёнок. Она также добавила, что Попова и Минниханов обменялись информацией о самочувствии пациентов.

Анна Попова и Рустам Минниханов о состоянии эвакуированных с ланера Diamond Princess россиян

Введённый из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond Princess истёк 19 февраля. Всего на борту находились порядка 3700 пассажиров и членов экипажа. Первый случай заболевания на лайнере был зафиксирован ещё во время круиза в 20-х числах января: пожилой мужчина с признаками инфекции сошёл в Гонконге. По возвращении в Иокогаму кораблю было запрещено заходить в порт. Японские специалисты начали проверять пассажиров на наличие вируса, был введён карантин. В итоге диагноз подтвердился более чем у 500 человек.

Число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 78 тыс., жертвами заболевания стали более 2400 человек. За два месяца вирус распространился более чем на 30 стран.

В частности, в Италии было зафиксировано уже 112 случаев заболевания. Об этом сообщил глава Ломбардии Аттилио Фонтана. Он рассказал, что последним заболевшим стал 17-летний студент сельскохозяйственного института в городе Вальтеллина, который был госпитализирован с лихорадкой. Всего вирус был выявлен в пяти регионах страны.

В связи с этим совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами по сдерживанию эпидемиологической чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил о готовности в случае необходимости установить пропускные пункты и привлечь вооружённые силы.

Он добавил, что власти рассчитывают на понимание граждан, которым придётся «потерпеть неудобства в течение пары недель».

«В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определённых исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности и массовых мероприятий и учёбы», — заявил Конте.

Тем не менее премьер пояснил, что Италия не намерена добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения из-за вспышки коронавируса. Конте отметил, что такая возможность предусмотрена, однако на данный момент в этом нет необходимости.

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Тем временем китайские учёные сообщили, что передача нового типа коронавируса от человека к человеку могла начаться ещё в ноябре 2019 года, а не в конце декабря, как сообщалось ранее. Специалисты из тропического ботанического сада при Китайской академии наук заявили, что именно таким образом вирус попал на рынок морепродуктов в Ухани. Также специалисты заявили, что распространение болезни шло как минимум по трём маршрутам.

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — отметили учёные.

Стоит отметить, что ранее агентство AFP со ссылкой на некие источники в Госдепе США заявило о том, что в социальных сетях якобы ряд связанных с Россией аккаунтов ведёт кампанию по дезинформации о коронавирусе.

На публикацию отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Намеренный вброс», — подчеркнула Захарова.