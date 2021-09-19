На Канарах эвакуируют людей: После землетрясений началось извержение вулкана

После долгой серии землетрясений началось извержение вулкана на острове Пальма в Атлантическом океане. На Канарах эвакуируют людей.

В течение недели гряду вулканов Кумбре-Вьеха сотрясали подземные толчки. Их было зарегистрировано свыше 22 тысяч.

Специалисты предупреждали о возможном извержении вулкана на острове Пальма, и их прогнозы сбылись. Экстренные службы Канарских островов в Twitter призвали жителей держаться подальше от населённого пункта Эль-Пасо. Именно там находится активный вулкан.

Агентство EFE информировало, что из кратера интенсивно выбрасываются вулканические материалы. На Канарах эвакуируют людей. Власти приняли решение об отправке маломобильных граждан в безопасное место. Жителей деревень поблизости от вулкана распределили по пяти центрам временного размещения. В эвакуации принимают участие военные. Перекрыто несколько трасс.

В прошлый раз вулкан на острове Пальма извергался ровно полвека назад.