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На Канарах эвакуируют людей: После землетрясений началось извержение вулкана
19 сентября 2021, 20:10 • 105 • В мире
После долгой серии землетрясений началось извержение вулкана на острове Пальма в Атлантическом океане. На Канарах эвакуируют людей.
В течение недели гряду вулканов Кумбре-Вьеха сотрясали подземные толчки. Их было зарегистрировано свыше 22 тысяч.
Специалисты предупреждали о возможном извержении вулкана на острове Пальма, и их прогнозы сбылись. Экстренные службы Канарских островов в Twitter призвали жителей держаться подальше от населённого пункта Эль-Пасо. Именно там находится активный вулкан.
Агентство EFE информировало, что из кратера интенсивно выбрасываются вулканические материалы. На Канарах эвакуируют людей. Власти приняли решение об отправке маломобильных граждан в безопасное место. Жителей деревень поблизости от вулкана распределили по пяти центрам временного размещения. В эвакуации принимают участие военные. Перекрыто несколько трасс.
В прошлый раз вулкан на острове Пальма извергался ровно полвека назад.
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