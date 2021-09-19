Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "...
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт&q...
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последст...
Главная / В мире

На Канарах эвакуируют людей: После землетрясений началось извержение вулкана

19 сентября 2021, 20:10  •  105 • В мире
После долгой серии землетрясений началось извержение вулкана на острове Пальма в Атлантическом океане. На Канарах эвакуируют людей.
В течение недели гряду вулканов Кумбре-Вьеха сотрясали подземные толчки. Их было зарегистрировано свыше 22 тысяч.
Специалисты предупреждали о возможном извержении вулкана на острове Пальма, и их прогнозы сбылись. Экстренные службы Канарских островов в Twitter призвали жителей держаться подальше от населённого пункта Эль-Пасо. Именно там находится активный вулкан.
Агентство EFE информировало, что из кратера интенсивно выбрасываются вулканические материалы. На Канарах эвакуируют людей. Власти приняли решение об отправке маломобильных граждан в безопасное место. Жителей деревень поблизости от вулкана распределили по пяти центрам временного размещения. В эвакуации принимают участие военные. Перекрыто несколько трасс.
В прошлый раз вулкан на острове Пальма извергался ровно полвека назад.
#ÚLTIMAHORA | Erupción volcánica en la isla de La Palma.#VigilanciaLaPalmapic.twitter.com/TKTUvoouqu
— Canarias Radio (@laautonomica) September 19, 2021

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





105
Источник
Похожие новости
18 сентября 2021, 03:45
«Эта ссора не останется незамеченной»: к чему может привести решение Австралии отказаться от французских субмарин
18 сентября 2021, 20:15
«Вынужденное признание»: зачем США взяли на себя ответственность за «ошибочный» удар по Кабулу и гибель мирных жителей
19 сентября 2021, 14:40
"Отца иранской ядерной программы" ликвидировал робот весом в тонну - СМИ
18 сентября 2021, 08:25
Старинные книги, тайные письма и сейф: Житель Британии поделился находками из лабиринта под домом
19 сентября 2021, 00:50
«Континентальная система безопасности»: почему в Евросоюзе снова заговорили о необходимости военной независимости от США
17 сентября 2021, 22:20
В трёх городах Германии людям вкалывали испорченную вакцину от COVID-19
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
18 сентября 2021, 19:25
Киев раскрыл секрет победы над "Северным потоком - 2". Нужно сделать три шага
13 сентября 2021, 02:50
"Вам стоит заткнуться": Китайский посол нашёл слова для США
16 сентября 2021, 16:05
Молдавские фермеры вынуждены выбрасывать тонны урожая
18 сентября 2021, 19:25
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие из Донбасса
14 сентября 2021, 12:45
Золотая медалистка Токио Ласицкене объяснила отказ посетить встречу с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.