На Камчатке чиновников лишат служебного транспорта

Чиновников Камчатского края лишат персонального служебного транспорта и пересадят на государственное такси, сообщается на сайте администрации региона в среду, 5 августа.

Таким образом врио губернатора края Владимир Солодов намерен оптимизировать работу правительственного багажа в целях экономии бюджета.

«Камчатка первая в стране в целях экономии бюджета радикально сокращает служебные привилегии госслужащих. Владимир Солодов пересадит чиновников Правительства Камчатского края на гостакси с системой спутникового слежения. Оптимизация правительственного гаража позволит сэкономить почти 21 млн рублей в год», — сказано в сообщении.

Отмечается, что транспорт полностью оборудован системой ГЛОНАСС, которая отслеживает все маршруты, что позволяет контролировать расход топлива.

При этом персональный транспорт останется только у губернатора и его заместителей, остальным же высокопоставленным чиновникам будет необходимо через мобильное приложение или по телефону оставлять заявку, чтобы система направила им ближайший свободный автомобиль.

«В результате оптимизации будут исключены случаи использования служебного транспорта в личных целях, а нагрузка на водителей станет равномерной. Это позволит сократить автопарк на 20 единиц», — отметили в администрации Камчатского края.

Переход на систему гостакси завершится к 1 октября.

21 июля сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен сократить штаты органов государственной власти в городе для экономии средств.

По его мнению, сокращение числа госслужащих приведет не только к экономии бюджетных денег, но и повысит эффективность работы госаппарата.