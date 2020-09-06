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На Калифорнии обкатываются новые "ценности": Что последует за поблажкой для педофилов

06 сентября 2020, 16:35  •  76 • В мире
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда оценил скандальный законопроект в Калифорнии, где предлагают не вешать клеймо педофила на молодых людей.
В Калифорнии с будущего года намерены дать поблажку педофилам. Местные власти поддерживают законопроект о регистрации педофилов. В частности, предлагается сделать необязательной для преступника регистрацию в спецреестре педофилов. Впрочем, условия для таких поблажек также есть.
Так, не должны будут включаться в государственный реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, совершеннолетние американцы, осуждённые за половые отношения по обоюдному согласию с подростками в возрасте от 14 до 17 лет, которые не более чем на 10 лет старше своих жертв.
Как отмечает в своём телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, инициатором данного закона стал сенатор штата Скотт Винер, являющийся открытым геем и разработавший уже три законопроекта, посвящённых проблемам ВИЧ и ЛГБТ.
Кстати, сам Винер видит в своей инициативе только благо - мол, таким образом он устраняет "дискриминацию молодых представителей ЛГБТ в системе уголовного правосудия США".
А вот критики проекта считают, что это, по сути, значительно облегчит преступнику его дальнейшую жизнь.
"Очевидно, что такое начинание снова послужит ярким примером продвижения "ценностей", далеко отстоящих от традиционной морали", - указывает Легойда. Он заметил, что при таком развитии событий вскоре претензии начнутся к тем, кто не приемлет таких поблажек к преступникам.
"Калифорния заслужила славу места, где законодательно апробируются основные либеральные нововведения, впоследствии получающие распространение. Стоит только догадываться, как скоро критика подобных половых отношений с несовершеннолетними станет обозначаться как "hate speech" и начнёт преследоваться по закону", - добавил он.

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