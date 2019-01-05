На какой минуте Абэ позвонят из США? Гаспарян сомневается в успехе переговоров между Японией и Россией

Публицист Армен Гаспарян не исключает, что США могут попытаться сорвать переговоры между Россией и Японией, посвященные заключению мирного договора, позвонив японскому премьеру Синдзо Абэ в последний момент.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что в переговорах между Токио и Москвой по мирному договору якобы настал решающий момент.

По словам политика, в рамках своего визита в Россию он намерен поставить точку в затянувшемся диалоге. В частности, речь идет о вопросе о передачи ряда островов Курильской гряды японской стороне.

На ситуацию отреагировал публицист Армен Гаспарян, который напомнил о том, что в 1956 году Токио уже сорвали диалог с СССР под давлением со стороны Соединенных Штатов. В итоге мирный договор так и не был подписан.

"Поглядим, на какой минуте переговоров Абэ настойчиво позвонят из Вашингтона, как его предшественнику в 1956 году", - выразил свои сомнения публицист в Twitter.