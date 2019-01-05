Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Поехала совсем кукуха у Ходора": В Сети не поверили в заявления Ходор...
В РПЦ заявили, что томос об автокефалии ПЦУ не имеет канонической силы
"Неизбежно": Омелян о перспективе прекращения ж/д сообщения с Россией
Вооружённые АК-47 и мачете: пираты похитили шестерых моряков у побережья Западно...
Главная / Политика

На какой минуте Абэ позвонят из США? Гаспарян сомневается в успехе переговоров между Японией и Россией

05 января 2019, 18:39  •  186 • Политика
Публицист Армен Гаспарян не исключает, что США могут попытаться сорвать переговоры между Россией и Японией, посвященные заключению мирного договора, позвонив японскому премьеру Синдзо Абэ в последний момент.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что в переговорах между Токио и Москвой по мирному договору якобы настал решающий момент.
По словам политика, в рамках своего визита в Россию он намерен поставить точку в затянувшемся диалоге. В частности, речь идет о вопросе о передачи ряда островов Курильской гряды японской стороне.
На ситуацию отреагировал публицист Армен Гаспарян, который напомнил о том, что в 1956 году Токио уже сорвали диалог с СССР под давлением со стороны Соединенных Штатов. В итоге мирный договор так и не был подписан.
"Поглядим, на какой минуте переговоров Абэ настойчиво позвонят из Вашингтона, как его предшественнику в 1956 году", - выразил свои сомнения публицист в Twitter.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ: «Вместе с Путиным мы идем на переговоры, исполненные решимости поставить в них точку»

Поглядим на какой минуте переговоров Абэ настойчиво позвонят из Вашингтона, как его предшественнику в 1956 году
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 5 января 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

186
Источник
Похожие новости
05 января 2019, 02:24
"Неверный сигнал": Американский сенатор хочет сорвать визит Рогозина по приглашению НАСА
05 января 2019, 15:24
"Это фиаско, братан": Хакеры опубликовали документы, доказывающие обман в деле Скрипалей
05 января 2019, 02:24
Трамп готов годами "морозить" правительство США ради создания Мексиканской стены

05 января 2019, 18:39
Роскосмос ждет "официальных разъяснений" от NASA по вопросу визита Рогозина в США
05 января 2019, 02:24
"Поехала совсем кукуха у Ходора": В Сети не поверили в заявления Ходорковского о Магнитогорске
05 января 2019, 12:09
Главы генштабов России и США обсудили по телефону борьбу с терроризмом и Сирию
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
03 января 2019, 19:40
НЕпригорело от Зеленского
30 декабря 2018, 14:39
«Витязи» вместо С-300 и «Буков» защитят наши города с 2019-го
31 декабря 2018, 08:39
В Financial Times написали о "больших потерях русских" в войне с Украиной
04 января 2019, 16:39
"Почему Россию лучше не трогать": Новейшее оружие в одном видео Минобороны
03 января 2019, 20:54
СМИ: СБУ начала расследование попытки захвата власти на Украине
02 января 2019, 12:39
"Дерзко" и "демонстративно": британские СМИ оценили новогоднее обращение Путина
03 января 2019, 17:54
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему CNN назвал Симферополь российским
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.