На какие цели США выделяли деньги Украине? • 11 • Украина



В феврале этого года стало известно о том, что Вашингтон выделил Киеву внушительные средства сразу по двум проектам.



1. Посольство США в Украине заманивает украинские независимые СМИ на конкурс проектов «по укреплению институционального потенциала». Тем, кто укрепит потенциал лучше других, Госдеп выделит 500 тыс долл. Нет, не каждому. Это общий призовой фонд. Организаторы ненавязчиво советуют обратить особое внимание на евроатлантический вектор развития. Зато подобные укрепления – вещь достаточно регулярная. К примеру, нечто подобное было прошлой весной. И даже суммы примерно те же.



2. Агентство по международному развитию США (USAID) собирается выделить сразу 38 млн долл. для украинской молодежи. Задача: помочь «...молодым украинцам в возрасте от 10 до 35 лет определить общий набор ценностей и реализовать собственное видение страны».



В общем, оба проекта – две стороны одной медали. Одной рукой вбиваем евроатлантический вектор в головы 10-35-летних украинцев, другой – ориентируем на это же «независимые» СМИ.



Забегая наперёд: согласно заявлению посла Украины в США Владимира Ельченко, в текущем году США могут выделить Украине до 1 млрд долл. Из них 400 млн – на нужды обороны. В свою очередь 250 млн из этих 400 – по линии оборонного бюджета США. Тут тоже всё логично. Пока USAID и посольство прививают евроатлантические ценности, кто-то должен внедрять в украинской армии стандарты НАТО – иначе зачем те ценности вообще нужны? Кстати, по линии Госдепа Киеву идёт больше, чем по линии Пентагона – 450 млн.



Впрочем, эти новости о бюджетах тоже нужно правильно читать. Ведь, по сути, Конгресс США выделяет эти средства не Украине, а собственным оборонным предприятиям. Украина же является их получателем чисто номинально: получила и сразу же отдала обратно за поставки вооружений и амуниции.



Ещё с 2014 года фетишем украинской власти было получение от США летального оружия, в частности противотанковых комплексов Джавеллин.

Но они достались Украине в 2018 году, уже под закат эпохи Порошенко. А до этого ВСУ чего только не получала. Бронежилеты, разгрузки, комплекты формы, сухпайки, аптечки, военные катера, броневики «Хамви», беспилотники, приборы контрбатарейной стрельбы, оптику и снайперские винтовки. Причём в ряде случаев под видом военной помощи США попросту сбывали Украине неликвид, о чём писали американские же издания. Боеприпасы – подходят к концу срока эксплуатации, сухпайки – в рамках ротации запасов, «Хамви» – почтенного возраста в 25-30 лет. Поэтому в миллионах долларов эта помощь, конечно, выглядит куда внушительнее, чем на деле.



А что же США за эти деньги имеет?



Во-первых, как видим, часть денег даже не покидает США: на них закупаются видавшие виды сухпайки и броневики для ВСУ. Да и та часть помощи, которую действительно стоит считать таковой, – это не безвозвратные расходы. Приучая Украину к своему оружию, США изподволь создаёт себе здесь рынок сбыта. Вертолёты Apache, самолеты F-16, зенитно-ракетные системы Patriot – всё это периодически мелькает в СМИ и озвучивается на переговорах. И того бюджета, что даёт Украине Пентагон, на всё это не хватит.



Наконец, все эти деньги именуются «помощью», но далеко не все ею являются. Есть там и кредиты.



Во-вторых, уже первый год президентства Зеленского выявил любопытную особенность постмайданного круговорота персон в украинской политике. Едва ли не каждый второй (в особенности те, что пришли в политику и госуправление в последние лет 10) имеют опыт работы в проектах, финансируемых США. И пускай они плевать хотели на предвыборные обещания Зеленского – он всё равно назначает их на должности.

В команде президента могут сколько угодно называть их соросятами. Однако тот факт, что избавиться от них у Зеленского не могут, лучше всего показывает прочность позиций лояльных США людей в украинской власти. И даже смена правительства тут не поможет... В феврале этого года стало известно о том, что Вашингтон выделил Киеву внушительные средства сразу по двум проектам.1. Посольство США в Украине заманивает украинские независимые СМИ на конкурс проектов «по укреплению институционального потенциала». Тем, кто укрепит потенциал лучше других, Госдеп выделит 500 тыс долл. Нет, не каждому. Это общий призовой фонд. Организаторы ненавязчиво советуют обратить особое внимание на евроатлантический вектор развития. Зато подобные укрепления – вещь достаточно регулярная. К примеру, нечто подобное было прошлой весной. И даже суммы примерно те же.2. Агентство по международному развитию США (USAID) собирается выделить сразу 38 млн долл. для украинской молодежи. Задача: помочь «...молодым украинцам в возрасте от 10 до 35 лет определить общий набор ценностей и реализовать собственное видение страны».В общем, оба проекта – две стороны одной медали. Одной рукой вбиваем евроатлантический вектор в головы 10-35-летних украинцев, другой – ориентируем на это же «независимые» СМИ.Забегая наперёд: согласно заявлению посла Украины в США Владимира Ельченко, в текущем году США могут выделить Украине до 1 млрд долл. Из них 400 млн – на нужды обороны. В свою очередь 250 млн из этих 400 – по линии оборонного бюджета США. Тут тоже всё логично. Пока USAID и посольство прививают евроатлантические ценности, кто-то должен внедрять в украинской армии стандарты НАТО – иначе зачем те ценности вообще нужны? Кстати, по линии Госдепа Киеву идёт больше, чем по линии Пентагона – 450 млн.Впрочем, эти новости о бюджетах тоже нужно правильно читать. Ведь, по сути, Конгресс США выделяет эти средства не Украине, а собственным оборонным предприятиям. Украина же является их получателем чисто номинально: получила и сразу же отдала обратно за поставки вооружений и амуниции.Ещё с 2014 года фетишем украинской власти было получение от США летального оружия, в частности противотанковых комплексов Джавеллин.Но они достались Украине в 2018 году, уже под закат эпохи Порошенко. А до этого ВСУ чего только не получала. Бронежилеты, разгрузки, комплекты формы, сухпайки, аптечки, военные катера, броневики «Хамви», беспилотники, приборы контрбатарейной стрельбы, оптику и снайперские винтовки. Причём в ряде случаев под видом военной помощи США попросту сбывали Украине неликвид, о чём писали американские же издания. Боеприпасы – подходят к концу срока эксплуатации, сухпайки – в рамках ротации запасов, «Хамви» – почтенного возраста в 25-30 лет. Поэтому в миллионах долларов эта помощь, конечно, выглядит куда внушительнее, чем на деле.А что же США за эти деньги имеет?Во-первых, как видим, часть денег даже не покидает США: на них закупаются видавшие виды сухпайки и броневики для ВСУ. Да и та часть помощи, которую действительно стоит считать таковой, – это не безвозвратные расходы. Приучая Украину к своему оружию, США изподволь создаёт себе здесь рынок сбыта. Вертолёты Apache, самолеты F-16, зенитно-ракетные системы Patriot – всё это периодически мелькает в СМИ и озвучивается на переговорах. И того бюджета, что даёт Украине Пентагон, на всё это не хватит.Наконец, все эти деньги именуются «помощью», но далеко не все ею являются. Есть там и кредиты.Во-вторых, уже первый год президентства Зеленского выявил любопытную особенность постмайданного круговорота персон в украинской политике. Едва ли не каждый второй (в особенности те, что пришли в политику и госуправление в последние лет 10) имеют опыт работы в проектах, финансируемых США. И пускай они плевать хотели на предвыборные обещания Зеленского – он всё равно назначает их на должности.В команде президента могут сколько угодно называть их соросятами. Однако тот факт, что избавиться от них у Зеленского не могут, лучше всего показывает прочность позиций лояльных США людей в украинской власти. И даже смена правительства тут не поможет... Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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