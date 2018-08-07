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На какие деньги Навальный летал в США и Израиль?

07 августа 2018, 16:39  •  60 • В России

Тут блогер Алексей Навальный, покушав лобстера, обиделся на журналиста. Говорит, что опубликованные фото с его отдыха в США сделаны не в этом году, а в 2009-м. Это прям напоминает цитату из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Я действительно припоминаю, я пил с Ларисой вино ''Кюрдамюр'', но это было на Пасху».

Ну и правда, часть этих снимков вывалили в сеть после взлома электронной почты Навального в 2011-2012 годах. Но это не отменяет главного - на какие деньги Алексей устраивал себе зарубежное турне по Штатам, а потом еще и Израилю 9 лет назад? Он же нигде официально не работал. Вот вам только факты.

Перебираемся в Кировскую область. Там в январе 2009 года Навальный устроился внештатным советником губернатора Никиты Белых. В Кирове сдал экзамен в адвокатской палате. Потом выступил соучредителем местного Фонда поддержки инициатив губернатора. У Белых Навальный работал волонтером - зарплату не получал.

Ни на что не намекаю, но в тоже время разворачивалось одно громкое криминальное дело. 18 марта 2009 года знакомый Навального Пётр Офицеров зарегистрировал ООО «Вятская лесная компания» («ВЛК»). 15 апреля был заключён договор между «ВЛК» и кировским государственным предприятием «Кировлес». Уже в июле департамент госсобственности Кировской области (учредитель «Кировлеса») устроил проверку предприятия. Ну а в августе 2009 года полиция стала искать возможное воровство в «Кировлесе».

Итог: в декабре 2012 года вступил в силу приговор Ленинского районного суда, доказавший хищения «Кировлеса».

Может, у Алексея был бизнес, чтобы покутить в Штатах? Вот же он в 2009-м году основал компанию "Навальный и партнеры". Но, блин, засада: в 2010-м году фирму уже свернули. А в сети нет информации, что Навальный вел какие-то дела как адвокат.

Чем же еще мог заработать Алексей? Дайте-ка подумать. Хм... В соцсетях какой-то мужик с козлиной бородкой с пеной у рта доказывал мне, что Навальный жил в США на стипендию от стажировки в Йельском университете. Так вот же разгадка! Вот кто оплатил лобстеров! А, нет... Стажировку Алексей проходил в 2010-м году, и длилась она 4 месяца. Опять не состыковка - фото в Штатах сделаны на год раньше.

Так на какие деньги 9 лет назад Навальный кушал лобстеров в США? Вопрос без ответа.

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