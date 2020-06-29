Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько мет...
Главная / В мире

На издевательства американцев над С-400 Баранец ответил конкретным предложением

29 июня 2020, 12:00  •  181 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с Царьградом ответил конкретным предложением на издевательства американцев над C-400.
Самый засекреченный самолёт США - перспективный B 21 - должен будет выполнить определённую миссию над Тихим океаном. Как пишет "Утро.ру", он сможет бросить серьёзный вызов ПВО России и Китая. Главная задача - создать машину, которую не засекут российские системы С-400. И если её удастся выполнить, американский B 21 можно будет называть настоящим призраком. Впрочем, "успехи" F 35 показали, что задача не так проста - слишком много минусов у последних образцов подобной техники США.
Как бы там ни было, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви заявил, что план "обеспечения технического превосходства" у Америки есть. И там есть место не только "призраку", но и подлодкам "Колумбия" или, например, самолётам P 8 Poseidon. Эта пара образцов техники уже используется.
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал тему для Царьграда.
"Уже давно замечено, что для многих американских военных, конструкторов, инженеров свойственно совершенно неоправданное, мальчишеское бахвальство, даже скажем хвастовство. Давайте просто порассуждаем. B 21, который пройдёт незамеченным мимо С-400 и порвёт всё на свете... Теперь опускаемся на землю и рассуждаем. Я много раз сталкивался с нашими специалистами С-400, которые работают и по всей России, и в том числе и за рубежом. Так вот, один из них сказал, что эти все сказки про "Стелс", про незаметность, это всё выглядит совершенно смешно, потому что сегодня в мире нет самолёта, который бы не видели на радаре С-400, все видны, как жук на лобовом стекле", - пояснил Баранец.
По его словам, Россия с присущей ей скромностью просто не пытается рассказывать о том, что видит, потому что противник должен узнать о том, видит С-400 или нет, только в тот момент, когда выпущенная ракета разорвёт цель в клочья.
"Второе, дорогие друзья. У серьёзных специалистов всегда вызывают смех вот такие детские разговоры в песочнице о том, что наш самолёт порвёт и так далее. Ответ на такой вопрос, может ли B 21 прорвать и порвать, может дать только реальная ситуация. Вот такие разговоры у серьёзных мужчин. Если бы это случилось реально, если бы даже в той же Сирии B 21 почесал живот о радар зениток и ушёл незамеченным, оставив на месте дымящийся С-400, я бы ещё мог говорить об этом серьёзно. В данном случае - это бахвальство заносчивого пацана, которого ещё не били. Я бы вот так сказал", - сказал Баранец, добавив, что всё же не советовал бы американским пилотам на B 21 шутить с C-400.
По его словам, так уж повелось, что всё время Россию щёлкают по носу - почему в Сирии летают еврейские самолёты, а вы их не сбиваете?
"Но профессионалы ведь знают, что евреи не заходят в зону обслуживания С-400 или даже С-300. Они тихонько выскочат, запустят ракеты и смываются, у них там в салоне, наверное, пахнет мочой, чтобы С-400, С-300 не пальнул. Вы должны ещё знать о другом. И специалисты подтвердят. С-400 у нас долго молчит. Да, он под этим дождём издевательств западных критиканов - что такое, он не видит, у него не такие глаза, это всё русские натяжки. О том, как видит и как может сбивать С-400, желающие могут узнать, но уже только на том свете. Так бы я ответил американскому генералу", - резюмировал Баранец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



181
Источник
Похожие новости
29 июня 2020, 09:00
"Это новое чудо света!": Иностранцам показали 244 станции московского метро за три минуты
29 июня 2020, 01:55
«Очевидный фейк»: зачем в СМИ разжигается истерия вокруг «заказанных Россией убийств» военных США в Афганистане
29 июня 2020, 09:00
Уставшие от толерантности британцы оценили поправки в Конституцию РФ: "Успеха вам, президент Путин"
28 июня 2020, 16:55
«Не имеет к праву никакого отношения»: в МИД РФ ответили на слова главы района Прага-6 о монументе Коневу
28 июня 2020, 21:55
В зоне влияния: конгресс США предлагает выделить $3,8 млрд на «сдерживание» России в Европе
29 июня 2020, 07:55
«Америка расколота»: усилит ли указ об охране памятников в США шансы Трампа на переизбрание
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, прост...
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС раз...
29 июня 2020, 01:00
Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизв...
29 июня 2020, 07:00
Городам Сибири грозит уничтожение? Учёный назвал условие исполнения мрачного прогноза
29 июня 2020, 01:00
Лучше, чем у Порошенко, но: Рейтинг Зеленского упал до рекордных значений
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2020, 05:00
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"
26 июня 2020, 18:00
"У Киева выбора нет": Четыре предсказания Примакова по Донбассу, которые сбылись
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена "захватывающая" находка
23 июня 2020, 01:25
Почему Россия отказалась от своих "радиолокационных" глаз в Казахстане
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
24 июня 2020, 15:00
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.