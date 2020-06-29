На издевательства американцев над С-400 Баранец ответил конкретным предложением

Самый засекреченный самолёт США - перспективный B 21 - должен будет выполнить определённую миссию над Тихим океаном. Как пишет "Утро.ру", он сможет бросить серьёзный вызов ПВО России и Китая. Главная задача - создать машину, которую не засекут российские системы С-400. И если её удастся выполнить, американский B 21 можно будет называть настоящим призраком. Впрочем, "успехи" F 35 показали, что задача не так проста - слишком много минусов у последних образцов подобной техники США.

Как бы там ни было, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви заявил, что план "обеспечения технического превосходства" у Америки есть. И там есть место не только "призраку", но и подлодкам "Колумбия" или, например, самолётам P 8 Poseidon. Эта пара образцов техники уже используется.

Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал тему для Царьграда.

"Уже давно замечено, что для многих американских военных, конструкторов, инженеров свойственно совершенно неоправданное, мальчишеское бахвальство, даже скажем хвастовство. Давайте просто порассуждаем. B 21, который пройдёт незамеченным мимо С-400 и порвёт всё на свете... Теперь опускаемся на землю и рассуждаем. Я много раз сталкивался с нашими специалистами С-400, которые работают и по всей России, и в том числе и за рубежом. Так вот, один из них сказал, что эти все сказки про "Стелс", про незаметность, это всё выглядит совершенно смешно, потому что сегодня в мире нет самолёта, который бы не видели на радаре С-400, все видны, как жук на лобовом стекле", - пояснил Баранец.

По его словам, Россия с присущей ей скромностью просто не пытается рассказывать о том, что видит, потому что противник должен узнать о том, видит С-400 или нет, только в тот момент, когда выпущенная ракета разорвёт цель в клочья.

"Второе, дорогие друзья. У серьёзных специалистов всегда вызывают смех вот такие детские разговоры в песочнице о том, что наш самолёт порвёт и так далее. Ответ на такой вопрос, может ли B 21 прорвать и порвать, может дать только реальная ситуация. Вот такие разговоры у серьёзных мужчин. Если бы это случилось реально, если бы даже в той же Сирии B 21 почесал живот о радар зениток и ушёл незамеченным, оставив на месте дымящийся С-400, я бы ещё мог говорить об этом серьёзно. В данном случае - это бахвальство заносчивого пацана, которого ещё не били. Я бы вот так сказал", - сказал Баранец, добавив, что всё же не советовал бы американским пилотам на B 21 шутить с C-400.

По его словам, так уж повелось, что всё время Россию щёлкают по носу - почему в Сирии летают еврейские самолёты, а вы их не сбиваете?

"Но профессионалы ведь знают, что евреи не заходят в зону обслуживания С-400 или даже С-300. Они тихонько выскочат, запустят ракеты и смываются, у них там в салоне, наверное, пахнет мочой, чтобы С-400, С-300 не пальнул. Вы должны ещё знать о другом. И специалисты подтвердят. С-400 у нас долго молчит. Да, он под этим дождём издевательств западных критиканов - что такое, он не видит, у него не такие глаза, это всё русские натяжки. О том, как видит и как может сбивать С-400, желающие могут узнать, но уже только на том свете. Так бы я ответил американскому генералу", - резюмировал Баранец.