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На избирательный счет Путина поступили уже 400 млн рублей

08 января 2018, 19:09  •  64 • Политика

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Чуть более 400 млн рублей поступили на специальный избирательный счет действующего президента Владимира Путина, выдвинутого в качестве кандидата на выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Из обнародованного документа следует, что средства на счет, где аккумулированы 400 млн 30 тыс. 934 рубля 98 копеек, внесли ряд региональных фондов и партия "Единая Россия", которая выделила 28 млн рублей. При этом 400 млн рублей являются предельной суммой, которая может расходоваться с избирательного счета кандидата в президенты. Средства избирательного фонда имеют целевое значение и могут использоваться только на сбор подписей в поддержку кандидата, предвыборную агитацию, иные работы, непосредственно связанные с проведением кандидатом избирательной кампании. По закону сумма, не израсходованная со счета (в том числе превышающая максимум расходов), должна быть возвращена жертвователям.

На втором месте по объему собранных средств оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский - на его избирательном счету оказалось около 200 млн рублей, свидетельствуют данные ЦИК. На третьей и четвертой позициях оказались лидер Партии роста Борис Титов (20,7 млн рублей) и Ксения Собчак, выдвинутая от "Гражданской инициативы" (19,44 млн).

Всего на избирательные счета 13 кандидатов в президенты России поступило чуть более 656 млн рублей. Меньше всего средств - немногим более 1 тыс. рублей - оказалось на счете Павла Грудинина, выдвинутого в кандидаты от КПРФ.

Ранее в понедельник пресс-служба Центризбиркома сообщила, что специальные избирательные счета открыли 13 кандидатов в президенты России, в том числе два самовыдвиженца - Путин и депутат Костромской областной думы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. Еще 11 счетов открыли кандидаты, выдвинутые от различных политических партий.

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