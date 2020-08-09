На избирательных участках отрепетировали победу Лукашенко

Александр Лукашенко Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com

Итоги выборов оказались предрешены

Участковые избирательные комиссии в Белоруссии заранее получили цифры, которые нужно будет озвучить после голосования. По этим "подсчетам" действующий президент Александр Лукашенко выигрывает с большим отрывом от соперников. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Сообщество "Честные люди" обнародовало аудиозапись с одного из участков в Минске, на котором глава комиссии учит, как объявлять о победе Лукашенко. В частности, говорится, что за Андрея Дмитриева отдали голоса 64 избирателя, за Анну Канопацкую -16, за Сергея Черечня -18. Светлана Тихановская получает 102 голоса, а Александр Лукашенко лидирует с огромным отрывом – у него 952 голоса. Цифры рекомендуется "заучить".

Как выяснилось, запись была сделана во время инструктажа избирательной комиссии, которая работает на территории 39-й гимназии во Фрунзенском районе столицы Республики. Ее председатель, директор гимназии Ирина Мисевец, подтвердила изданию Тut.by, что это ее голос звучит на пленке. Но заявила, что проводила просто тренинг, цифры никто не "спускал", она их выдумала сама, и они не будут совпадать с реальными итогами.

При этом в Сети появилась информация, что в Минске решено привести Лукашенко к победе с 68% голосов уже в первом туре.

"Честно говоря, думаю, что цифры будут выше", – написал в "Телеграмм" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Впрочем, по его мнению, цифры могут быть любыми, учитывая, что работу международных наблюдателей серьезно ограничили, видеокамеры на участках установить не разрешили. Более того, по всей стране неожиданно появились проблемы с интернетом и сбои в работе сотовой связи.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день выборов президента. При этом объявлено, что более 40% избирателей проголосовали досрочно.