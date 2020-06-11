На избирательном участке или дома: что надо знать о голосовании по поправкам к Конституции РФ

Через две недели, 25 июня, стартует общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции страны. Для минимизации риска заражения COVID-19 оно будет проходить до среды, 1 июля, включительно. Последний день будет выходным, однако все россияне сохранят зарплату, а работающие в этот день граждане получат оплату в повышенном размере. На протяжении недели отдать свой голос можно будет как на избирательном участке, так и на дому, а жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн. Участникам голосования предстоит ответить на единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» С полным текстом предлагаемых поправок можно ознакомиться на портале конституция2020.рф.

Через две недели, 25 июня 2020 года, стартует общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны. Процесс волеизъявления будет проходить на протяжении нескольких дней, до 1 июля включительно. Такое решение было принято для минимизации риска заражения COVID-19 на избирательных участках.

Согласно президентскому указу, в качестве даты проведения голосования было определено 1 июля, объявленное выходным днём на всей территории России. Участки в этот день будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.

По словам главы социального комитета Совета Федерации Инны Святенко, граждане РФ, которые будут работать 1 июля, получат оплату в повышенном размере, а остальные россияне сохранят свою зарплату за этот день.

При этом, как сообщили в Центризбиркоме, участники голосования могут отдать свой голос заранее (с 25 по 30 июня) в помещении участковой избирательной комиссии. Также есть возможность проголосовать вне избирательного участка по месту прописки.

«В этот период по решению избирательной комиссии субъекта РФ для групп участников голосования может быть организовано голосование на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)», — пояснили в пресс-службе ЦИК.

Кроме того, россияне имеют право сменить место голосования, подав до 21 июня соответствующее заявление через портал «Госуслуги» (ЕПГУ), в МФЦ, территориальный или участковый избирком. По состоянию на утро 11 июня такие заявления уже направили более 240 тыс. человек.

Для тех россиян, которые по тем или иным причинам не смогут посетить помещение для голосования, предусмотрена возможность бесконтактно отдать свой голос на дому. Это можно будет сделать с 25 июня по 1 июля (члены комиссии придут к гражданину домой с переносной урной для голосования).

«Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать письменное заявление или устное обращение в соответствующую участковую комиссию. При этом заявление может подать как сам участник голосования, так и другой человек: родственник или представитель социальных служб», — сообщили в ЦИК.

«Заявление о голосовании вне помещения для голосования можно подать до 14:00 по московскому времени 21 июня через портал ЕПГУ. С 16 июня до 17:00 1 июля можно подать соответствующее заявление в свою участковую комиссию», — добавили в пресс-службе Центризбиркома.

Жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать онлайн. Для этого до 14:00 21 июня желающим нужно подать заявление на «Госуслугах» или на сайте mos.ru для москвичей (ЦИК принял уже более 500 тыс. таких заявлений). Голосование будет проводиться на портале 2020og.ru с 14:00 мск 25 июня до 20:00 мск 30 июня.

РИА Новости

© Алексей Майшев

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, проверка документов на избирательных участках или при голосовании на дому будет проводиться бесконтактно, но с достаточно близкого расстояния. Она подчеркнула необходимость соблюдения санитарной дистанции полтора-два метра.

«Мы считаем, что это принципиально важная норма, что участник голосования не отдаёт свой паспорт в руки членам комиссии, а на расстоянии, с которого видно, показывает так, чтобы члены комиссии могли рассмотреть все данные», — цитирует РИА Новости Памфилову.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению голосования. В частности, площадку для волеизъявления предлагается устроить на открытом воздухе на входе в избирательный участок, а рядом с ней — санитарную комнату с мылом, водой и салфетками для участников и членов комиссии. Рекомендуется использовать кабинку для голосования без передней шторки, должно быть оборудовано место для выдачи одноразовых масок, перчаток и антисептических средств.

Участникам голосования предстоит ответить «да» или «нет» на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Среди прочего поправки предполагают внесение изменения в полномочия премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства. В основном законе будет прописан ряд социальных норм, включая индексацию пенсий, закреплено понятие брака исключительно как союза мужчины и женщины. Также предлагается предоставить возможность действующему или бывшему президенту России выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. С полным текстом предлагаемых поправок можно ознакомиться на портале конституция2020.рф.

По словам сопредседателя рабочей группы по поправкам, главы Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, ЦИК не будет подводить промежуточных итогов по ходу голосования. Результаты будут объявлены в установленные сроки после 1 июля.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства может обратиться к россиянам по поводу предлагаемых поправок к Конституции до или после голосования, если «посчитает необходимым».

При этом ранее Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин пока планирует лично принять участие в голосовании, хотя у него также есть право отдать свой голос в один из семи установленных для этого дней.