На исход выборов в США могли повлиять украинские чиновники – NYT

Газета New York Times опубликовала материал о возможном вмешательстве в президентские выборы 2020 года в США высокопоставленных украинских чиновников. Называются даже некоторые имена фигурантов дела.

Издание сослалось на собственные источники. В ходе расследования, в котором, в числе прочих, участвует и ФБР, проверяется, могли ли некоторые "украинские официальные лица разработать масштабный план по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года".

Предполагается, что украинские чиновники использовали Рудольфа Джуалини – личного адвоката Трампа. Ведущие расследование службы пытаются установить, не распространял ли он недостоверные сведения о Джо Байдене, чтобы дать преимущество Дональду Трампу.

В публикации сказано, что Джулиане в декабре 2019 года посетил несколько европейских стран. В ходе визита он лично беседовал с некоторыми гражданами Украины. По данным издания, одним из собеседников адвоката Трампа был депутат Верховной рады Андрей Деркач. Есть версия, что Джулиани во время своего европейского "турне" собирал компромат на Джо Байдена, пишет американская газета.

В федеральной прокуратуре штата Нью-Йорк эту информацию никак не прокомментировали. Авторы публикации считают, что по окончании разбирательства США, вероятно, потребуют экстрадиции некоторых украинцев.