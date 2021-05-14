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На инцидент в Сирии в Пентагоне ответили русским: "Спасибо. Предоставить нечего"

14 мая 2021, 02:40  •  75 • В мире
В Пентагоне не стали комментировать случай, когда военная полиция России развернула военизированную колонну американцев. На запрос от русских в американском ведомстве указали, что им нечего предоставить на него.
В Минобороны США не стали комментировать инцидент в Сирии между русскими и американцами. Как ранее стало известно, военная полиция России развернула колонну техники США. Причиной стало то, что американцы нарушили протоколы деконфликтации.
В Минобороны России ранее раскрыли детали инцидента. Так, по словам представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александра Карпова, всё произошло на трассе М-4.
Шесть бронеавтомобилей типа MRAP двигались на запад по несогласованному маршруту. Американцы даже предварительно не уведомили о проходе. Военная полиция России остановила и развернула колонну обратно.
Реакцию американской стороны попыталось узнать ТАСС. Однако на запрос русских в Пентагоне ответили лаконично.
"Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему", - отметила официальный представитель Пентагона Джессика Макналти.

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