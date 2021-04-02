«На интернет-платформах лежит социальная ответственность»: российский суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Twitter по трём составленным Роскомнадзором административным протоколам на общую сумму 8,9 млн рублей. Основанием для этого стал отказ компании удалить публикации, содержащие призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях. В РКН отметили, что на популярных интернет-платформах лежит большая социальная ответственность перед пользователями. Как подчеркнули в ведомстве, отказ ограничивать доступ к противоправной информации подвергает опасности жизнь и здоровье людей, особенно детей и подростков.

В пятницу, 2 апреля, мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter Inc. по трём административным протоколам о неудалении противоправной информации. Как уточнили в Роскомнадзоре, речь идёт о призывах к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Общая сумма взысканий составила 8,9 млн рублей.

Размер штрафов составил 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей. Компания признана виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению по закону (ч. 2 ст. 13.41 КоАП России).

«На популярных интернет-платформах, которые ежедневно посещают сотни тысяч российских граждан, лежит большая социальная ответственность. Неограничение доступа к противоправной информации подвергает жизнь и здоровье пользователей, особенно детей и подростков, опасности», — прокомментировали решение суда в РКН.

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В ведомстве также отметили, что наивысшими приоритетами для администрации интернет-платформ должна быть забота о безопасности пользователей, оперативное удаление запрещённого контента и своевременная модерация призывов к социально опасным и противоправным действиям.

Ожидалось, что 2 апреля суд также рассмотрит аналогичные протоколы в отношении Facebook, однако эту процедуру перенесли на 4 мая. В этот же день должно состояться рассмотрение административных протоколов о нарушениях, составленных РКН на компанию Google.

Заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко подчеркнул, что все компании, находясь в российской юрисдикции и информационном поле, должны соблюдать законодательство РФ.

«Мощный сигнал, который был подан Роскомнадзором, по замедлению скорости Twitter, очевидно, ещё не расслышан, поэтому следуют уже судебные иски. Никаких вариантов, кроме как соблюдать российское законодательство, нет. И это не обсуждается», — сказал депутат в беседе с RT.

Замедление скорости Twitter

Напомним, что 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и на 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. В частности, требования ведомства касались удаления детской порнографии и публикаций, склоняющих детей к суициду.

Тогда в ведомстве подчеркнули, что существуют все основания для полной блокировки сервиса, но сохраняется надежда на конструктивную позицию компании. На протяжении марта Роскомнадзор неоднократно сообщал, что представители Twitter не отвечали на запросы ведомства.

По словам замглавы РКН Вадима Субботина, при выборе механизма воздействия на Twitter ведомство руководствовалось необходимостью минимизировать неудобства для пользователей этого сервиса. По этой причине ограничения не коснулись текстовых сообщений, а затронули только скорость передачи фото- и видеоконтента.

Субботин также рассказал, что Роскомнадзор неоднократно предупреждал Twitter о нарушениях законодательства. В частности, по данным РКН, с 2017 года ведомство направило компании Twitter более 28 тыс. требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

В конце марта Роскомнадзор сообщил, что Twitter приступил к удалению запрещённого контента. Однако в ведомстве заявили, что этот процесс идёт медленно.

«Темпы удаления запрещённой информации соцсетью неудовлетворительные. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым», — говорится на сайте Роскомнадзора.

Ситуацию также комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, желания блокировать ресурсы у российской стороны нет, однако нужно принимать меры, чтобы добиться соблюдения российского законодательства зарубежными компаниями.