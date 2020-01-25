На иномарках и с оружием: В зоне отчуждения в Чернобыле поймали двух сталкеров

Пограничники поймали в зоне отчуждения двух человек, которые пытались незаконно пробраться на заражённую территорию. Сотрудники государственной пограничной службы Украины сообщают, что это сталкеры, которые хотели самостоятельно исследовать зону.

Две иномарки заметили, когда они подъезжали к территории зоны ЧАЭС. Машины засекли сотрудники Национальной полиции и пограничный наряд. Вскоре они пересекли границу, пытаясь объехать контрольные посты. Тогда силовики остановили машины марок Land Rover и Ford. Внутри нашли пять единиц оружия - нарезное оружие и одно гладкоствольное ружьё.

Нарушителями оказались жители Днепропетровской и Львовской областей и города Киева. Теперь им грозит штраф за попытку незаконно проникнуть в зону отчуждения. Силовики составили административные протоколы.