Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановк...
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зелен...
России готовили биоистребление? Вскрыты факты об американских лабораториях в Кие...
Главная / Политика

На инфоатаки ответили русские дети: Флешмоб в защиту России набирает обороты

01 марта 2022, 03:20  •  134 • Политика
На информационные атаки взрослых ответили русские дети. В соцсетях набирает обороты флешмоб в защиту России и решений нашего президента.
Запад уже много недель выставляет Россию "агрессором", а президента Владимира Путина "диктатором", целью которого якобы является "восстановление СССР" в его прежних границах, "создание империи" и так далее. Разумеется, всё это далеко от истины, однако эта риторика не затихает.
На инфоатаки ответили русские дети. Они запустили в TikTok флешмоб в защиту России. Школьники выкладывают видеоролики, призванные развенчать западные фейки.
Кто-то появляется в камере в шапке-ушанке, кто-то показывает, что в его комнате на стене висит флаг России. Одна из девушек напомнила старый интернет-мем, где Владимир Путин изображён с голым торсом верхом на буром медведе.
Другая девушка отметила, что многие говорят о жалости к Украине, однако там уничтожаются только военные склады и техника, а мирным жителям ничего не угрожает. При этом все эти "жалеющие" и не думают о Донецкой и Луганской народных республиках, которые бомбили восемь лет.
Ранее девочка с Украины осудила итоги деятельности президента Владимира Зеленского и его режима. Она записала видеоролик, где высказала всё, что думает.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


134
Источник
Похожие новости
28 февраля 2022, 23:15
Девять европейских стран выступили за немедленное включение Украины в ЕС
28 февраля 2022, 23:15
"Это плохая идея": Псаки объяснила, почему Байден отказался закрывать небо над Украиной
01 марта 2022, 01:35
"Зеленский доигрался": даже дети на Украине понимают правду
01 марта 2022, 01:35
Демонстрация для своих. Ход Зеленского с заявкой в ЕС просчитали ещё до подписания
01 марта 2022, 01:35
Боррель отрицает вину за отмену визита Лаврова в СПЧ ООН: "Нет запрета"
01 марта 2022, 03:21
"Хотя бы приехали": Сенатор поделился подозрениями о переговорах Киева и Москвы
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 марта 2022, 01:35
"Зеленский доигрался": даже дети на Украине понимают правду
01 марта 2022, 00:20
Универсальные солдаты: какие задачи решают российские силы специальных операций
01 марта 2022, 01:35
Демонстрация для своих. Ход Зеленского с заявкой в ЕС просчитали ещё до подписания
01 марта 2022, 01:35
Турция ведёт на Украине свою спецоперацию? Эксперт указал на знаки
01 марта 2022, 01:35
Боррель отрицает вину за отмену визита Лаврова в СПЧ ООН: "Нет запрета"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2022, 19:50
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Западенщину
28 февраля 2022, 00:55
Украинский мэр "принял единственно верное решение". Город возвращается к нормальной жизни
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
24 февраля 2022, 20:50
Зеленскому поставили ультиматум? Гаспарян сообщил: "12 часов на раздумья"
27 февраля 2022, 17:05
Украинская делегация едет в Белоруссию: Названо имя киевского переговорщика
25 февраля 2022, 02:05
Ночь на холодном граните: Харьковчане спрятались в метро от своей же армии
24 февраля 2022, 03:20
Зеленский бежал с Украины? После заявления Кремля заговорили источники
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.