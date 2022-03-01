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На инфоатаки ответили русские дети: Флешмоб в защиту России набирает обороты
01 марта 2022, 03:20 • 134 • Политика
На информационные атаки взрослых ответили русские дети. В соцсетях набирает обороты флешмоб в защиту России и решений нашего президента.
Запад уже много недель выставляет Россию "агрессором", а президента Владимира Путина "диктатором", целью которого якобы является "восстановление СССР" в его прежних границах, "создание империи" и так далее. Разумеется, всё это далеко от истины, однако эта риторика не затихает.
На инфоатаки ответили русские дети. Они запустили в TikTok флешмоб в защиту России. Школьники выкладывают видеоролики, призванные развенчать западные фейки.
Кто-то появляется в камере в шапке-ушанке, кто-то показывает, что в его комнате на стене висит флаг России. Одна из девушек напомнила старый интернет-мем, где Владимир Путин изображён с голым торсом верхом на буром медведе.
Другая девушка отметила, что многие говорят о жалости к Украине, однако там уничтожаются только военные склады и техника, а мирным жителям ничего не угрожает. При этом все эти "жалеющие" и не думают о Донецкой и Луганской народных республиках, которые бомбили восемь лет.
Ранее девочка с Украины осудила итоги деятельности президента Владимира Зеленского и его режима. Она записала видеоролик, где высказала всё, что думает.
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