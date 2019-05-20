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На инаугурации Владимир Зеленский сыграет свою главную роль

20 мая 2019, 02:39  •  15 • В России

Понедельник — день тяжелый, но Зеленскому деваться некуда: Верховная Рада именно на 20 мая, 10 утра назначила инаугурацию 6-го по счету президента Украины. Хотя он настаивал на 19 мая. Считается, что «девятка» - любимое число Владимира Зеленского. Он и дебаты с Порошенко требовал провести 19-го, и своего добился. Но с инаугурацией Рада Зеленскому решила насолить.

КАКИЕ ФИШКИ

41-летний Владимир Зеленский слишком много лет отдал шоу-бизнесу, чтобы его вступление в должность президента оказалось таким же пафосным как у предшественников.

У него многое будет впервые. Например, в первый раз главу Украины приведут к присяги две дамы (до сих пор этим занимались только мужчины). Объявит вступление Зеленского в должность глава Конституционного суда, 60-летняя уроженка Донецка (где у нее осталась квартира) Наталья Шаптала. А глава ЦИК, 50-летняя киевлянка Татьяна Слипачук передаст молодому президенту серебряную в позолоте булаву с секретным стилетом весом в 750 грамм с 64 драгоценными камнями. И даст подержать гербовую серебряную печать весом в полкило. Наденет 400-граммовый нагрудный знак президента из белого и желтого золота. Вручит штандарт (и как он все это удержит)?

2010 год, церемония присяги Виктора Януковича. В руках у президента Украины - булава.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И еще президентскую корочку (по ней полагается бесплатный проезд в общественном транспорте, посещение музеев и так далее, как будто президенты этим пользуются).

Присягу Зеленский должен прочесть, положив руку на древнее Пересопницкое Евангелие (украшенный золотом и рубинами рукописный памятник искусства середины 16 века весом в 9 кило). Под рукой должна быть и Конституция страны (единственный на инаугурации предмет без серебра и рубинов).

В штабе Зеленского уже пообещали, что готовят к инаугурации особые «фишки».

Какие?

В знаменитом сериале «Слуга народа» герой Зеленского едет на свою инаугурацию на велосипеде. Может, он сделает так и в реальной жизни? Велосипед в окружении машин президентской охраны будет смотреться комично.

Или Зеленский подпрыгнет за трибуной, произнося присягу? Как в сериале «Слуга народа» учитель Голобородько, пообещавший сделать это своему ученику?

Посмотрим.

Советник Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что после принятия присяги в Раде президент в Мариинском дворце встретится с иностранными делегациями (накануне подтвердили свой приезд в Киев главы пяти стран - Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Венгрии, а также вице-президент Турции, премьер-министр Молдавии, глава правительства Азербайджана, министр энергетики США и министр обороны Канады), а потом отправится на свое рабочее место на Банковой улице. Ожидавшейся второй части инаугурации, на стадионе «Олимпийский», похоже, не будет.

В сериале "Слуга народа" герой Зеленского (президент Украины) предпочитает велосипед служебному автомобилю.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

Предшественники Зеленского вступали в должность по вторникам и четвергам.

Первый глава незалежной, 57-летний Леонид Кравчук поспешил принести клятву верности украинскому народу еще до официального развала СССР — 5 декабря 1991-го года, в четверг. Так торопились, что даже гимн никто не пел, кроме хора имени Веревки — не успели выучить пламенное «Ще не вмерла».

55-летний Леонид Кучма принес присягу 19 июля 1994-го, во вторник. Но гимн почему-то тоже не пели — ограничились оркестровом. А вот пять лет спустя, вступая на второй срок, тоже во вторник (на счастье?), 30 ноября 1999-го все было помпезно — из здания Рады переехали в Национальный Дворец «Украина», была масса иностранных гостей, а Кучма впервые получил булаву, печать и нагрудный знак.

Третий по счету лидер самостийной, 50-летний Виктор Ющенко взошел на престол в воскресенье, 23 января 2005-го, в два приема. Официально клялся в любви и верности Украине в Раде. Затем пошел на Майдан Незалежности. Там тоже клялся. А глазастые репортеры тем временем разглядывали на груди первой леди тысячелетнюю брошь из музея, найденную в Херсонесе. Скандал...

Четвертым стал 59-летний Виктор Янукович. В четверг, 25 февраля 2010-го перед его приходом на инаугурацию случайно захлопнулись двери Рады. Нехорошая примета (Янукович не досидел свой срок, случился госпереворот). А на самой церемонии новый президент затянул было гимн, да бросил.

Пятый, 49-летний Петр Порошенко инаугурацию провел в субботу, 7 июня 2014-го. Шел он к зданию Рады , а перед ним свалился в обморок солдат почетного караула. Тоже примета недобрая (Порошенко развязал войну, в которой погибли тысячи украинцев). А в Раде у одного из депутатов зазвонил телефон с песенкой про Путина.

Порошенко уволил Марию Гайдар

2014 год, Петр Порошенко произносит текст присяги, положив руку на Пересопницкое евангелие.Фото: EAST NEWS

А КАК У ДРУГИХ

Возможно, маститые историки незалежной имеют данные, что инаугурацию главы демократического государства первыми в мире придумали на Украине — как и многое другое (в местных учебниках пишут, что украинцы и колесо придумали, и Черное море выкопали), - но серьезные источники говорят иное.

США. Ровно 230 лет назад Джордж Вашингтон в Федерал-холле, положив руку на Библию, произнес клятву из 29 слов (президент Гаррисон 52 года спустя вещал два часа (!), от чего переутомился, простудился и через месяц умер). Билл Клинтон на инаугурации играл на саксофоне, Линдон Джонсон принимал присягу на борту самолета, а Джордж Буш-младший устроил «бал черных галстуков» - гостей обязали приходить в ковбойских ботинках, шляпах и... смокингах!

Франция. Президент уходящий встречает преемника на ступенях Елисейского дворца, за полчаса в своем кабинете передает коды от атомного оружия и кое-какие секреты, откланивается, а свежеиспеченному главе Третьей республики вручают цепь Великого магистра Ордена Почетного легиона — и он под «Марсельезу» осматривает республиканскую гвардию.

Россия. На первой инаугурация Бориса Ельцина 10 июля 1991-го звучала «Патриотическая песня» Глинки, присягу он читал по памяти, лишь раз взглянув в шпаргалку, после чего Патриарх Алексий осенил его крестным знаменем, а поздравил… президент СССР Михаил Горбачев.

На инаугурацию Владимира Путина 7 мая 2018-го, несмотря на строгий дресс-код, предводитель «Ночных волков» Хирург прибыл в мотоциклетной кожаной снаряге и в белой рубашке, а рэпер Тимати в куртке цвета хаки. А приехал Путин на «Аурусе» - из соседнего кремлевского здания. Замечтавшемуся главе Конституционного суда Зорькину президенту пришлось напомнить шепотом, что пора начинать.

В ряде крупных стран дата инаугурации зафиксирована — в Германии - 1 июля, в Бразилии 15 марта, в Мексике 1 декабря.

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