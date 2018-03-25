«На их стороне нет ни одного политика»: смогут ли протестующие в США добиться ужесточения контроля над оружием

По американским городам прокатились акции протеста, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Граждане потребовали от властей ужесточить правила приобретения и использования оружия. 14 февраля 2018 года во Флориде 19-летний Николас Круз из полуавтоматической винтовки убил 17 учеников местной школы. Трагедия стала одной из крупнейших в истории США по количеству жертв в учебных заведениях. Президент Дональд Трамп пообещал запретить продажу некоторых видов огнестрельного оружия детям и предложил вооружить учителей. RT разбирался, почему американское общество не удовлетворено инициативами главы Белого дома.

В сотнях городов Соединённых Штатов состоялись демонстрации под названием «Марш за наши жизни» с требованием к властям принять законы об ограничении оборота оружия из-за участившихся расстрелов. Наиболее масштабные акции прошли в центре Вашингтона и Нью-Йорка.

Свою поддержку акциям протеста выразил 44-й президент США Барак Обама и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Нужно отметить, что во время президентства Обамы был облегчён режим владения оружием, а Клинтон обвиняли в получении денег на предвыборную кампанию от бывшего лоббиста Национальной стрелковой ассоциации (NRA).

К участникам маршей присоединились известные музыканты — Пол Маккартни, Ариана Гранде, Деми Ловато и Майли Сайрус.

Митингующие настаивают на скорейшем принятии конкретных мер со стороны конгресса, президента и правительства.

Протестующие выдвинули три основных требования: запрет на продажу винтовок и многозарядных магазинов, а также проведение тщательной проверки личности покупателя оружия.

Как сообщают местные СМИ, главной особенностью протестных акций стало большое количество молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. Ученики старших классов утверждают, что не могут чувствовать себя в безопасности после стрельбы в средней школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» в городе Паркленде штата Флорида, произошедшей 14 февраля 2018 года.

Трагедия во Флориде стала одним из крупнейших по числу жертв нападением на американские школы. Бывший ученик школы — 19-летний Николас Якоб Круз — застрелил 17 человек из полуавтоматической винтовки AR-15. Орудие массового убийства считается гражданским оружием самообороны, хотя мало чем отличается от армейской штурмовой винтовки М-16.

Учащиеся школы Паркленда стали организаторами масштабной медийной кампании Never Again и нескольких акций протеста, включая «Марш за наши жизни» в Вашингтоне.

«Наше поколение сопровождает непрекращающаяся стрельба в школах. Стрельба за стрельбой. Мы будем добиваться изменений в законодательстве, чтобы следующие поколения школьников учились без вооружённого насилия», — заявил 17-летний Кэмерон Каски, выступая на митинге в Вашингтоне.

Каски приобрёл популярность в дебатах с американскими политиками. 21 февраля в эфире телеканала CNN он бросил вызов республиканцу Марку Рубио. Школьник задал сенатору вопрос, который, по мнению протестующих, раскрывает истинную причину пассивности американских властей по поводу ограничительных мер в сфере оборота оружия.

Каски спросил сенатора, сможет ли тот отказаться принимать «пожертвования» от Национальной стрелковой ассоциации США. В ответ Рубио заявил, что «влияние этих организаций основано не на деньгах». По словам республиканца, нынешнее законодательство и позицию NRA поддерживают миллионы граждан.

Существующая с 1871 года Национальная стрелковая ассоциация США является ярым противником любого ужесточения законодательства о продаже огнестрельного оружия. NRA, в состав которой входят более 5 млн человек, пользуется политической поддержкой, прежде всего со стороны Республиканской партии.

Кэмерон Каски — ученик школы во Флориде, один из лидеров протестного движения Never Again

Reuters

© Aaron P. Bernstein

Неприкосновенное право

Законодательство Соединённых Штатов разрешает гражданам свободно покупать и хранить любое количество огнестрельного оружия. Это право считается неприкосновенным и было зафиксировано ещё в 1791 году во второй поправке к Конституции. В подавляющем большинстве штатов для приобретения оружия достаточно заполнить анкету и оставить свои личные данные (система лицензирования развита лишь в некоторых регионах США. — RT).

Покупателями оружия в Соединённых Штатах не могут быть только люди с психическими отклонениями, дети, лица, подозреваемые в совершении преступления, а также отбывшие уголовное наказание. Однако имеются существенные исключения из данных правил.

Несовершеннолетним гражданам (до 21 года) не запрещено приобретать ружья, а примерно в половине американских штатов отсутствует возрастной ценз на владение охотничьими карабинами.

За минувшие полвека в США были внесены только два серьёзных ограничения — запрет на приобретение частными лицами полностью автоматического оружия (1986) и запрет на продажу магазинов скорострельных винтовок вместимостью свыше десяти патронов (1994).

Акция протеста в поддержку ужесточения оборота оружия

Reuters

© Jonathan Ernst

Сторонником ужесточения законодательства в сфере оборота оружия был Барак Обама. Однако экс-президент не смог реализовать большую часть ограничительных инициатив. Более того, после его ухода из Белого дома произошла некоторая либерализация законодательства.

Например, в феврале 2017 года Национальная стрелковая ассоциация США добилась отмены введённого Обамой требования, обязывающего социальные службы заносить граждан с психическими отклонениями в федеральную базу данных, где содержатся сведения о лицах, которым запрещена продажа оружия. В марте 2017 года конгресс смягчил правила доступа к огнестрельному оружию для ветеранов вооружённых сил, страдающих душевными расстройствами.

Влиятельная ассоциация

Статистика происшествий с оружием в США свидетельствует о росте преступлений владельцев частного арсенала. Хуже всего обстоят дела с безопасностью в школах, где не действует право на свободное ношение оружия. Только с начала 2018 года в американских школах произошло более 12 инцидентов со стрельбой.

Чаще всего преступниками становятся подростки, у которых потом диагностируют расстройство психики.

Как правило, несовершеннолетние стрелки используют оружие, находящееся в свободной продаже (например, охотничьи карабины), а пистолеты и винтовки выкупают через знакомых.

После трагедии во Флориде Трамп пообещал, что примет закон, который обезопасит школы. Однако президент США, по собственному выражению, является «преданным поклонником» Национальной стрелковой ассоциации. NRA была одним из спонсоров избирательной кампании Трампа.

Штаб-квартира Национальной стрелковой ассоциации США в штате Вирджиния

AFP

© Paul J. Richards

Комментируя расстрел во Флориде, глава Белого дома предложил разрешить учителям носить в школу пистолеты и выплачивать им за это премии. Также Трамп считает необходимым запретить продажу длинноствольного оружия несовершеннолетним, а также так называемых скользящих прикладов — приспособлений, увеличивающих поражающую мощь винтовок. «Скользящий приклад» использовал мужчина, устроивший стрельбу 1 октября 2017 года на фестивале в Лас-Вегасе, во время которой погибли 58 человек.

В конце февраля Трамп провёл встречу с представителями NRA, но организация не поддержала его инициативы. Несмотря на это президент США заверил американское общество, что Национальная стрелковая ассоциация находится «на нашей стороне» и все необходимые меры для повышения безопасности будут приняты.

Кандидат исторических наук американист Тимур Нелин полагает, что конгресс одобрит предложения Трампа о запрете продажи несовершеннолетним ружей, а также «скользящих прикладов» для всех категорий граждан, если масштабы протестов будут общенациональными.

«За законопроекты по ужесточению контроля за оружием в конгрессе разгорится нешуточная борьба. Но, учитывая масштаб протестного движения, наиболее разумные инициативы президента будут поддержаны. Тем не менее, на мой взгляд, проблема безопасности в краткосрочной перспективе решена не будет», — заявил Нелин в беседе с RT.

По мнению эксперта, главным препятствием на пути кардинального изменения законодательства являются мощнейшие лоббистские возможности NRA.

Как считает Нелин, положительные перемены могут произойти только в том случае, если движение Never Again перерастёт в долгосрочную массовую акцию, подобную тем, которые проводили борцы за права темнокожего населения в 1960-е годы и противники войны во Вьетнаме в начале 1970-х годов.

«Сейчас на стороне школьников нет ни одного политика. Требования протестующих не будут удовлетворены, пока их акция не перерастёт в постоянное движение с сохранением общенационального масштаба. Если это произойдёт, конгрессмены просто не смогут игнорировать интересы такого количества граждан», — резюмировал Нелин.