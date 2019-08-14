На гребне паводка: в Хабаровском крае ждут новую волну подтоплений из-за тайфунов

В Хабаровском крае в ближайшие несколько дней ожидается четвёртая волна паводков. Спровоцировать новые подтопления могут тайфуны «Лекима» и «Крос», сообщил руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин. По его словам, уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжит расти, согласно прогнозам, до 640-680 см при отметке опасного значения 600 см. В региональном МЧС, в свою очередь, отметили, что готовы к новому этапу непогоды.

Хабаровский край может накрыть четвёртая волна паводков. Новые дожди принесут с собой тайфуны «Лекима» и «Крос». Об этом на заседании рабочей группы правительственной комиссии по текущей паводковой обстановке в регионе рассказал руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.

«В настоящее время на Амуре идет третья волна паводка, уровень Амура до конца недели незначительно растёт, на этом третью волну паводка можно было бы считать законченной, но нам грозит четвёртая волна паводка. Это связано с приближением и влиянием тайфунов «Лекима» и «Крос», — заявил он.

По его словам, «Лекима», вызвавший наводнение в Китае, 14-15 августа принесёт обильные осадки в бассейн китайского притока Амура — реки Сунгари. «Крос», который надвигается со стороны Японии, будет сопровождаться даже более интенсивными дождями 16-17 августа. В целом за время действия тайфунов в регионе может выпасть до 150 мм осадков.

«Таким образом, у Хабаровска уровень воды в Амуре на следующей неделе продолжит расти, и может достигнуть ориентировочно к 19-23 августа отметок 630-640 см, а при самом неблагоприятном развитии сценария — 670-680 см (при опасном значении 600 см. — RT)», — подытожил Паршин.

В настоящий момент уровень воды в Амуре у Хабаровска фиксируется на отметке 563 см.

Заблаговременная подготовка

По данным МЧС, сложная гидрологическая обстановка наблюдается на Амуре, Сунгари, Уссури, Бурее и малых реках края. Подтоплены шесть жилых домов, 43 приусадебных участка, и около 1,5 тыс. дачных и земельных участков. Помимо этого вода вышла на один участок межпоселковой автодороги.

Ситуацию в Хабаровске, Нанайском районе и Комсомольске-на-Амуре отслеживают оперативные группы МЧС. В усиленном режиме работают силы территориальной подсистемы Хабаровского края. Таким образом общая группировка составляет 5013 человек и 1119 единиц техники.

«По предварительным расчётам, при новых уровнях есть вероятность подтопления 470 домов в 43 населённых пунктах региона, 3778 дач. В связи с этим в Хабаровске сейчас приведены в готовность силы и средства для минимизации последствий паводка. Аналогичные меры принимаются и в других муниципалитетах, а также в Комсомольске-на-Амуре, где уровень реки тоже может подняться до критической отметки в 680 см», — рассказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Он отметил, что в Комсомольске-на-Амуре есть риск подтопления территории авиазавода (КнААЗ). Для защиты КнААЗ и других критических важных объектов в город были доставлены 16 комплектов водоналивных дамб и аэромобильный комплекс «Гидробарьер» общей протяжённостью 1800 м.

© ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как подчеркнули в МЧС, подготовка к паводку в регионе началась заблаговременно, в связи с чем предпринятых превентивных мер должно быть достаточно на момент пика непогоды.

«Впереди учебный год и выборы, поэтому особый контроль на подготовку образовательных учреждений», — пояснил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Остаются на местах

Между тем более 60 человек в Хабаровске отказываются покидать подтопленные паводком дачные участки, несмотря на рекомендации спасателей. Речь идёт об островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский.

«Жители отказываются покидать участки по разным причинам. Для кого-то это единственное жилье, у кого-то остаются домашние животные, за которыми нужно следить, ну а некоторые охраняют свои и соседние участки», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.

По его словам, люди уверены, что «большой воды» не будет и игнорируют противоположные предупреждения гидрологов. В связи с этим на островах ежедневно дежурят сотрудники МЧС. В частности, ситуацию мониторят при помощи беспилотников.

В режиме ЧС

Напомним, что в связи с паводками на Амуре в Хабаровском крае действует режим чрезвычайно ситуации. Он установлен в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также ещё в 15 районах, кроме Аяно-Майского и Охотского.

Между тем в целом ситуация с паводком в дальневосточных регионах постепенно стабилизируется, сообщали в МЧС. Отмечалось, что наводнение ушло из нескольких населённых пунктов и с объектов инфраструктуры региона. В ведомстве отмечали, что в ликвидации последствий принимают участие более тысячи человек, 183 единицы техники, 40 плавсредств и три воздушных судна.

Наиболее сильно наводнение затронуло Амурскую область. Для поддержки пострадавших граждан правительство выделило 600 млн рублей. Как заявлял замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Черкасов, ситуация в Амурской области «вышла на федеральный уровень».