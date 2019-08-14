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На гребне паводка: в Хабаровском крае ждут новую волну подтоплений из-за тайфунов
14 августа 2019, 10:24 • 55 • В России
В Хабаровском крае в ближайшие несколько дней ожидается четвёртая волна паводков. Спровоцировать новые подтопления могут тайфуны «Лекима» и «Крос», сообщил руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин. По его словам, уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжит расти, согласно прогнозам, до 640-680 см при отметке опасного значения 600 см. В региональном МЧС, в свою очередь, отметили, что готовы к новому этапу непогоды.
© ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Хабаровский край может накрыть четвёртая волна паводков. Новые дожди принесут с собой тайфуны «Лекима» и «Крос». Об этом на заседании рабочей группы правительственной комиссии по текущей паводковой обстановке в регионе рассказал руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
По его словам, «Лекима», вызвавший наводнение в Китае, 14-15 августа принесёт обильные осадки в бассейн китайского притока Амура — реки Сунгари. «Крос», который надвигается со стороны Японии, будет сопровождаться даже более интенсивными дождями 16-17 августа. В целом за время действия тайфунов в регионе может выпасть до 150 мм осадков.
«Таким образом, у Хабаровска уровень воды в Амуре на следующей неделе продолжит расти, и может достигнуть ориентировочно к 19-23 августа отметок 630-640 см, а при самом неблагоприятном развитии сценария — 670-680 см (при опасном значении 600 см. — RT)», — подытожил Паршин.
В настоящий момент уровень воды в Амуре у Хабаровска фиксируется на отметке 563 см.
Заблаговременная подготовка
По данным МЧС, сложная гидрологическая обстановка наблюдается на Амуре, Сунгари, Уссури, Бурее и малых реках края. Подтоплены шесть жилых домов, 43 приусадебных участка, и около 1,5 тыс. дачных и земельных участков. Помимо этого вода вышла на один участок межпоселковой автодороги.
Ситуацию в Хабаровске, Нанайском районе и Комсомольске-на-Амуре отслеживают оперативные группы МЧС. В усиленном режиме работают силы территориальной подсистемы Хабаровского края. Таким образом общая группировка составляет 5013 человек и 1119 единиц техники.
Он отметил, что в Комсомольске-на-Амуре есть риск подтопления территории авиазавода (КнААЗ). Для защиты КнААЗ и других критических важных объектов в город были доставлены 16 комплектов водоналивных дамб и аэромобильный комплекс «Гидробарьер» общей протяжённостью 1800 м.
Как подчеркнули в МЧС, подготовка к паводку в регионе началась заблаговременно, в связи с чем предпринятых превентивных мер должно быть достаточно на момент пика непогоды.
«Впереди учебный год и выборы, поэтому особый контроль на подготовку образовательных учреждений», — пояснил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
Остаются на местах
Между тем более 60 человек в Хабаровске отказываются покидать подтопленные паводком дачные участки, несмотря на рекомендации спасателей. Речь идёт об островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский.
«Жители отказываются покидать участки по разным причинам. Для кого-то это единственное жилье, у кого-то остаются домашние животные, за которыми нужно следить, ну а некоторые охраняют свои и соседние участки», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.
По его словам, люди уверены, что «большой воды» не будет и игнорируют противоположные предупреждения гидрологов. В связи с этим на островах ежедневно дежурят сотрудники МЧС. В частности, ситуацию мониторят при помощи беспилотников.
В режиме ЧС
Напомним, что в связи с паводками на Амуре в Хабаровском крае действует режим чрезвычайно ситуации. Он установлен в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также ещё в 15 районах, кроме Аяно-Майского и Охотского.
Между тем в целом ситуация с паводком в дальневосточных регионах постепенно стабилизируется, сообщали в МЧС. Отмечалось, что наводнение ушло из нескольких населённых пунктов и с объектов инфраструктуры региона. В ведомстве отмечали, что в ликвидации последствий принимают участие более тысячи человек, 183 единицы техники, 40 плавсредств и три воздушных судна.
Наиболее сильно наводнение затронуло Амурскую область. Для поддержки пострадавших граждан правительство выделило 600 млн рублей. Как заявлял замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Черкасов, ситуация в Амурской области «вышла на федеральный уровень».
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