Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оппозиции - 2 процента: "Левада-центр" назвал самые популярные партии ...
Развитые страны. Развитые за чей счёт?
Начало Успенского поста. Медовый Спас. Православный календарь на 14 августа
Рисовались перед Китаем? Новое расследование по затонувшему "Курску" в...
Главная / В России

На гребне паводка: в Хабаровском крае ждут новую волну подтоплений из-за тайфунов

14 августа 2019, 10:24  •  55 • В России
В Хабаровском крае в ближайшие несколько дней ожидается четвёртая волна паводков. Спровоцировать новые подтопления могут тайфуны «Лекима» и «Крос», сообщил руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин. По его словам, уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжит расти, согласно прогнозам, до 640-680 см при отметке опасного значения 600 см. В региональном МЧС, в свою очередь, отметили, что готовы к новому этапу непогоды.
 
© ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
 

Хабаровский край может накрыть четвёртая волна паводков. Новые дожди принесут с собой тайфуны «Лекима» и «Крос». Об этом на заседании рабочей группы правительственной комиссии по текущей паводковой обстановке в регионе рассказал руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.

«В настоящее время на Амуре идет третья волна паводка, уровень Амура до конца недели незначительно растёт, на этом третью волну паводка можно было бы считать законченной, но нам грозит четвёртая волна паводка. Это связано с приближением и влиянием тайфунов «Лекима» и «Крос», — заявил он.

По его словам, «Лекима», вызвавший наводнение в Китае, 14-15 августа принесёт обильные осадки в бассейн китайского притока Амура — реки Сунгари. «Крос», который надвигается со стороны Японии, будет сопровождаться даже более интенсивными дождями 16-17 августа. В целом за время действия тайфунов в регионе может выпасть до 150 мм осадков.

«Таким образом, у Хабаровска уровень воды в Амуре на следующей неделе продолжит расти, и может достигнуть ориентировочно к 19-23 августа отметок 630-640 см, а при самом неблагоприятном развитии сценария — 670-680 см (при опасном значении 600 см. — RT)», — подытожил Паршин.

В настоящий момент уровень воды в Амуре у Хабаровска фиксируется на отметке 563 см.

Заблаговременная подготовка

По данным МЧС, сложная гидрологическая обстановка наблюдается на Амуре, Сунгари, Уссури, Бурее и малых реках края. Подтоплены шесть жилых домов, 43 приусадебных участка, и около 1,5 тыс. дачных и земельных участков. Помимо этого вода вышла на один участок межпоселковой автодороги.

Ситуацию в Хабаровске, Нанайском районе и Комсомольске-на-Амуре отслеживают оперативные группы МЧС. В усиленном режиме работают силы территориальной подсистемы Хабаровского края. Таким образом общая группировка составляет 5013 человек и 1119 единиц техники.

«По предварительным расчётам, при новых уровнях есть вероятность подтопления 470 домов в 43 населённых пунктах региона, 3778 дач. В связи с этим в Хабаровске сейчас приведены в готовность силы и средства для минимизации последствий паводка. Аналогичные меры принимаются и в других муниципалитетах, а также в Комсомольске-на-Амуре, где уровень реки тоже может подняться до критической отметки в 680 см», — рассказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Он отметил, что в Комсомольске-на-Амуре есть риск подтопления территории авиазавода (КнААЗ). Для защиты КнААЗ и других критических важных объектов в город были доставлены 16 комплектов водоналивных дамб и аэромобильный комплекс «Гидробарьер» общей протяжённостью 1800 м.

  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как подчеркнули в МЧС, подготовка к паводку в регионе началась заблаговременно, в связи с чем предпринятых превентивных мер должно быть достаточно на момент пика непогоды.

«Впереди учебный год и выборы, поэтому особый контроль на подготовку образовательных учреждений», — пояснил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Остаются на местах

Между тем более 60 человек в Хабаровске отказываются покидать подтопленные паводком дачные участки, несмотря на рекомендации спасателей. Речь идёт об островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский.

«Жители отказываются покидать участки по разным причинам. Для кого-то это единственное жилье, у кого-то остаются домашние животные, за которыми нужно следить, ну а некоторые охраняют свои и соседние участки», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.

По его словам, люди уверены, что «большой воды» не будет и игнорируют противоположные предупреждения гидрологов. В связи с этим на островах ежедневно дежурят сотрудники МЧС. В частности, ситуацию мониторят при помощи беспилотников.

В режиме ЧС

Напомним, что в связи с паводками на Амуре в Хабаровском крае действует режим чрезвычайно ситуации. Он установлен в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также ещё в 15 районах, кроме Аяно-Майского и Охотского.

Между тем в целом ситуация с паводком в дальневосточных регионах постепенно стабилизируется, сообщали в МЧС. Отмечалось, что наводнение ушло из нескольких населённых пунктов и с объектов инфраструктуры региона. В ведомстве отмечали, что в ликвидации последствий принимают участие более тысячи человек, 183 единицы техники, 40 плавсредств и три воздушных судна.

Наиболее сильно наводнение затронуло Амурскую область. Для поддержки пострадавших граждан правительство выделило 600 млн рублей. Как заявлял замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Черкасов, ситуация в Амурской области «вышла на федеральный уровень».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
13 августа 2019, 19:54
Победа «добра» над «злом» у нас всегда кончается капитуляцией России
13 августа 2019, 21:24
Новые эпизоды: на обнинского онколога Павла Свиридова завели второе уголовное дело о взятках
13 августа 2019, 16:39
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
13 августа 2019, 14:54
От повара до юриста: опубликован список самых востребованных профессий в России
13 августа 2019, 16:39
В Кремле заявили, что катастрофа под Архангельском не несет угрозы стране
13 августа 2019, 16:39
Шойгу заложил в Калининграде нахимовское училище
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2019, 22:54
"Несколько десятков уже под землей": Дипломатам США "раскрыли глаза" на визит Путина в Крым
11 августа 2019, 14:24
Сбежавший с Украины депутат посоветовал Зеленскому не воевать с Россией
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
11 августа 2019, 07:54
"Запад идет умышленно на жесточайший конфликт с Россией" - немецкий политолог о перспективе Украины в НАТО
12 августа 2019, 21:09
Украина не имела права перекрывать Северо-Крымский канал. После этого начало затапливать Херсонскую область
10 августа 2019, 02:39
В Крыму отреагировали на появление украинского флага над Судаком
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.