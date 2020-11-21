|
На границу Армении и Азербайджана стянут дополнительный отряд из ФСБ
21 ноября 2020, 22:30 • 91 • В мире
Пограничники России введут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана, сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Дополнительные силы пограничников будут размещены на границе Армении и Азербайджана. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, 188 военных будут расположены в пунктах базирования в Техе и Сыргыте.
Он отметил, что дополнительные силы были направлены в связи с просьбой армянских властей. При этом о дислокации пограничников также предупреждён Азербайджан.
Резерв в ближайшие дни заступит на позиции. По словам Бортникова, уже 22 ноября военнослужащие приступят к выполнению поставленных задач.
В своём докладе российскому лидеру Бортников подчеркнул, что острых вопросов между пограничниками России, Азербайджана и Армении не возникает.
Ранее Владимир Путин отметил, что попытка затормозить исполнение соглашения по Карабаху может закончиться плачевно.
"Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой может быть только одно - война. И если, не дай Бог, это произойдёт, то кровь пострадавших будет на их руках, тех, кто пытается торпедировать эту договорённость, - жёстко заявил президент России.
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 ноября 2020, 00:40
|
15 ноября 2020, 05:10
|
20 ноября 2020, 00:40
|
15 ноября 2020, 00:35
|
16 ноября 2020, 13:15
|
17 ноября 2020, 00:15
|
18 ноября 2020, 20:15